«بريمير موتورز» تعرض شاحنة فورد المجهزة بمكبس نفايات

أبوظبي (الاتحاد)

تعرض شركة «بريمير موتورز»، الوكيل الرسمي لـ«شاحنات فورد» في أبوظبي، شاحنة «فورد» الجديدة ذات الهيكل المتين قياس 4×6 والمجهزة بمكبس نفايات من «روس روكا» سعة 25 متراً مكعباً، وذلك خلال مشاركتها للمرة الأولى في معرض «إيكو ويست 2017» الذي يعقد حالياً في إطار فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

مع خبرتها التي تزيد على 55 عاماً في صناعة المركبات الثقيلة وشاحنات مواقع البناء والإنشاء، تعمل شاحنات فورد على تلبية الاحتياجات الخاصة لسوق دولة الإمارات، وتندرج الشاحنة الجديدة، التي تعمل بمحرك «فورد إيكو تورك» الجديد، ضمن إطار سلسلة الشاحنات 4×6 موديل 2017 التي تمتاز بمستويات أكبر للقوة والكفاءة عن سابقاتها، حيث زوّدت بمحركات إيكوتورك Ecotorq الجديدة، والتي تضمن من خلالها للعملاء متابعة تنفيذ مهامهم الشاقة.

وقال هلال هانئ عمر، نائب الرئيس لشركة بريمير موتورز: «نوفر لعملاء (شاحنات فورد) ضمان لمدة 3 سنوات غير محددة الكيلومترات في دولة الإمارات، الأمر الذي يسهم بتعزيز تنافسية التكلفة الإجمالية لملكية الشاحنات، ويشكل خطوة رائدة على طريق ترسيخ مكانة العلامة في الدولة منذ إطلاقها عام 2014».

وتوفر شاحنات 4×6 موديل 2017 أعلى درجات الراحة، وهي تتمتع بقدرة استثنائية للسحب والجر على التضاريس الوعرة، كما تقدم هذه الشاحنات باستخدام محركات إيكوتورك Ecotorq الجديدة قدرة تصل إلى 430 حصاناً وعزم دوران يبلغ 2,150 نيوتن متر، وهو تطور هائل عن الجيل السابق الذي يوفر 350 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 1,400 نيوتن متر.

وذكر أن الشركة استثمرت 150 مليون يورو لتطوير محركات «إيكوتورك» و»شاحنات فورد» الجديدة

كما وظفت 750 مهندساً على مدار 4 سنوات، منوها بأن الشاحنات قطعت أكثر من مليوني كيلومتر ضمن اختبار القيادة في ثماني مناطق مختلفة، حيث تم اختبار «مجموعة شاحنات فورد» الجديدة في ثلاث دول ضمن ثلاث قارات وسط أقسى الظروف حول العالم، وتم تجهيزها خصيصاً لخدمة المستخدمين. وتم تجهيز الشاحنات بنظام مكابح المحرك الجديد بقوة 400 كيلوواط بما يتيح سيطرة كاملة على المركبة أثناء صعود المنحدرات الشديدة. كما يوفر الخيار الإضافي بقوة 600 كيلوواط مزيداً من مزايا القوة التي ترفع قدرة الكبح إلى 1000 كيلوواط، وتضمن بذلك نقل الحمولات الثقيلة بأمان، حتى على أقسى المنحدرات والتلال.