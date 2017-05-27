أدونيس: على الإمارات مسؤولية حضاريَّة بكل معاني الكلمة

ساسي جبيل (تونس)

حل الشاعر العربي الكبير أدونيس، مؤخراً، ضيفاً على صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 قبل أيام من تسليم المشعل لمدينة الأقصر المصرية. وحظي باستقبال حار ضمن برنامج صفاقس الشعري. «الاتحاد» التقت أدونيس في حوار سريع عن القراءة، والدور الذي لعبته في مسيرته الأدبية والفكرية.

* قرأناك كثيراً، ولا شك في أنك قرأت كثيراً، ماذا أضافت لك القراءة شاعراً ومفكراً؟

** أقرأ لأكتشف مدى جهلي بالعالم وبنفسي، ولذلك شكلت القراءة جزءاً أساسياً من تكويني، ونموّي، ويؤسفني القول بأنني كلما ازددت قراءة ازددت جهلاً.

* اقترحت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرات عدة تخصّ القراءة، لعل أبرزها اعتبار العام الماضي 2016 عاماً للقراءة، ماذا تقول حول هذه المبادرة؟