«الشراكة عبر الهادي».. هل تستمر بمَن حضر؟

كوجيري سيكيني*

خلال اجتماع وزاري عقد يوم الأحد الماضي في هانوي، أكدت اليابان وعشر دول أخرى مشاركة في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، المعروفة اختصاراً بالحروف «تي بي بي»، أنها ستستمر في التعاون لوضع هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في مرحلة مبكرة قدر الإمكان.

ولكن على رغم ذلك، فقد ظهرت الاختلافات في مواقف الدول الأعضاء مرة أخرى، كما يتضح من حقيقة عدم التوصل إلى تسوية لمشروع البيان المشترك حتى قبل الاجتماع. ولذا فإن السؤال عما إذا كانت بإمكان الدول الأعضاء تمهيد الطريق وتذليل كل العقبات لإتمام الاتفاق قبل حلول الموعد النهائي في نوفمبر، ما زال جوابه أمراً غير معروف على وجه اليقين.

وفي نحو الساعة السابعة من صباح يوم الأحد الماضي، قبل ثلاثين دقيقة من بدء الاجتماع الوزاري، أجرى «نوبوتيرو إيشيهارا»، وزير الاقتصاد الياباني المسؤول عن ملف «تي بي بي»، محادثات مع وزير التجارة الدولية الكندي «فرانسوا فيليب شامبان» في أحد فنادق هانوي. وهذا مؤشر مهم لأهمية دور كل من كندا واليابان في هذه الشراكة الدولية متعددة الأطراف.

وقد أرجأت كندا قرارها بشأن ما إذا كانت ستوافق على مشروع البيان في اجتماع كبار المفاوضين، الذي استمر لفترة طويلة بشكل متقطع من الليلة السابقة وحتى فجر اليوم التالي. ومن جانبه، سعى «إيشيهارا» إلى تسوية مشروع البيان على المستوى السياسي، من خلال البحث عن حلول وسط لتجاوز عقبة بعض النقاط مثار عدم الاتفاق.

وخلال الاجتماع الوزاري، أعربت بعض الدول الأعضاء عن قلقها العميق بشأن طريقة التعامل مع الولايات المتحدة، التي أعلنت انسحابها من اتفاقية «تي بي بي» من الأساس. ووفقاً لمصدر مطلع على المفاوضات، فقد أعربت العديد من الدول عن دواعي قلق عديدة خلال الاجتماع الوزاري، وقالت إنها إذا أكدت على المضي قدماً في تنفيذ الاتفاقية مع 11 دولة، فإنها قد تثير استياء الولايات المتحدة، وهو ما لا تريده بطبيعة الحال.