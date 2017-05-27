بريطانيا.. إجراءات لمنع الهجمات

ريك نواك*

إن إجراءات مكافحة الإرهاب التي تتخذها بريطانيا في الملاعب ومحطات القطارات والمطارات والمواقع الأخرى تعد على نطاق واسع من بين أكثر التدابير تقدماً في العالم. وعلى الرغم من ذلك، لم تكن هذه الإجراءات قادرة على منع الهجوم الذي وقع في مانشستر، وهو الهجوم الأكثر تدميراً على الأراضي البريطانية منذ تفجيرات لندن في عام 2005، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن ما يتعين القيام به أكثر من ذلك.

وعلى غرار بريطانيا، بادرت الدول الأوروبية الأخرى بتعزيز الإجراءات الأمنية في السنوات الأخيرة، حيث أدخلت برامج أمنية وتقنيات عالية التكنولوجيا حتى في المناسبات الرياضية أو الثقافية الصغيرة. بيد أن هجوم مانشستر أكد كيف أن بإمكان المهاجمين تعديل تكتيكاتهم القاتلة حتى مع الخطط الأمنية الشاملة.

ويقول المحلل الأمني «دانييل فالكينر»: «يبدو أن الهجوم قد حدث في الممر الذي يقع بين الملعب ومحطة فيكتوريا، ما يشير إلى أن مرتكب الهجوم قد شعر بأن مستوى الأمن في الملعب نفسه يشكل عائقاً كبيراً لنجاح عمليته إذا نفذها بالداخل».

ويبدو أن الهجمات الأخرى التي شهدتها أوروبا في الأشهر الـ12 الماضية كان من الصعب منعها. وقد تم وقف حادث الدهس الذي وقع في شهر مارس في لندن في غضون دقائق، غير أن المهاجم كان قد قتل بالفعل عدة أشخاص، وأصاب أكثر من 50 آخرين. وتقول السلطات إن الهجوم الذي وقع أيضاً في سوق لبيع مستلزمات رأس السنة في برلين في شهر ديسمبر الماضي كان من المستحيل تقريباً منعه.

ومع ذلك، يدافع بعض خبراء الأمن عن الجهود الأخيرة باعتبارها أكثر نجاحاً من الجهود المعترف بها عموماً. ويقول السير «ديفيد أوماند»، المدير السابق لوكالة الاستخبارات البريطانية، والذي تولى وضع جوانب عديدة من استراتيجية مكافحة الإرهاب في البلاد، إن أحد الإجراءات الأمنية التي كان من السهل تنفيذها يتمثل في إقامة أماكن لوقوف السيارات بعيداً عن مواقع الأحداث لمنع المركبات من الاقتراب من الحشود الكبيرة.