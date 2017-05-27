رئاسة «مون».. بداية واعدة

جييون لي*

بعد أسبوعين من فوزه في الانتخابات، نجح رئيس كوريا الجنوبية «مون جيه-إن»، أو كما يسمونه «مون-باما» في نيل إعجاب الأمة التي هزتها الفضيحة التي نالت من الرئيسة السابقة، بل إن البعض بات يقارنه مع باراك أوباما بسبب سلوكه الهادئ، ووضع النجومية الذي حصل عليه كل منهما في الأيام الأولى لهما في السلطة.

وفي حين أن فترات شهر العسل طبيعية عادة بالنسبة للقادة الجدد، إلا أن تركيز «مون» على التواصل مع المواطنين الكوريين العاديين يدل على أنه قد تعلم من رحيل الرئيسة السابقة المعزولة «بارك جيون هاي»، التي كان ينظر إليها على أنها متحفظة وفاسدة. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان سيتمكن من تحويل شعبيته إلى انتصارات تشريعية -ولا سيما فيما يتعلق بإصلاح تكتلات الشركات التي تديرها عائلات والمعروفة باسم «الشيبول».

وفي هذا السياق يقول «لي جاي- موك»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة هانكوك في سيؤول «ربما تساعد نسبة التأييد المرتفعة الآن الرئيس مون على الدفع ببعض بنود أجندته، بيد أن هذا التأييد قد يتراجع بمرور الوقت». وأضاف «هناك قضايا ليبرالية ومحافظة لا يتفق عليها الناخبون، مثل ما إذا كان من الجيد السعي لإقامة حوار مع كوريا الشمالية».

ويعد «مون»، وهو محام سابق في مجال الحقوق المدنية، هو أول رئيس ليبرالي منذ ما يقرب من عقد من الزمن. وعلى عكس «بارك»، ابنة الديكتاتور الذي حكم البلاد لما يقرب من عقدين من الزمن، فإن «مون» ينحدر من أسرة من نازحي كوريا الشمالية.

وقد ظهرت صور «مون» كرجل من الشعب مراراً وتكراراً على شاشة التلفزيون الكوري منذ الانتخابات. فقد ظهر وهو يعانق أسر الضحايا عند النصب التذكاري للانتفاضة المؤيدة للديمقراطية، وظهر أيضاً هو يحمل صينية غذائه في كافيتيريا، وكذلك وهو يجلس تحت شجرة على أرض في البيت الأزرق الرئاسي مع كبار مساعديه، وقد خلع سترته وحمل فنجان القهوة.