واشنطن.. ومستقبل الاتفاق النووي

دان دي لوس*

أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي أنها ستجدد إجراءات تخفيف العقوبات على إيران، التي تعهدت بها واشنطن بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، ولكنها أيضاً أعلنت إجراءات عقابية جديدة ضد مسؤولين إيرانيين بسبب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

ويشير ذلك إلى حرص ترامب على اتخاذ موقف حاسم ضد تحركات إيران في المنطقة، وإن لم يكن مستعداً بعد للتخلي صراحة عن الاتفاق النووي الدولي مع إيران.

وفي هذا السياق أوضحت «تريتا بارسي»، رئيسة المجلس القومي الأميركي الإيراني، والمؤيدة للاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه بين إيران والقوى العالمية الكبرى، أن السلطات الأميركية تريد توجيه رسالة مفادها: «لا تُعولوا على تمسكنا بالاتفاق، ولا تتصوروا أن الأمور على ما يرام».

وجاء إعلان الإدارة الأميركية قبل يوم من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي فاز فيها حسن روحاني بدورة رئاسية ثانية. ويرى البعض أن التحركات الأميركية صبت في صالح روحاني، الذي دفع باتجاه إبرام الاتفاقية النووية في عام 2015، في مواجهة منافسه إبراهيم رئيسي، الذي سعى إلى تصوير الاتفاق النووي باعتباره وعداً فارغاً قطعه خصوم إيران، ووصفه بأنه «شيكاً تعجز الحكومة عن صرفه».

وكان الرئيس ترامب، الذي أدى زيارة إلى الشرق الأوسط مؤخراً، قد تعهد بـ«تمزيق الاتفاق النووي» أثناء حملته الانتخابية، ومنذ توليه السلطة في يناير الماضي، تجري الإدارة مراجعة للسياسات الأميركية، وقد أعلنت عن سلسلة من العقوبات المحدودة التي لا تستهدف الاتفاق.