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الطاير: بقدرة إنتاجية تصل إلى 2400 ميجاوات

15 مليار درهم استثمارات مجمع إنتاج الطاقة من الفحم النظيف
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تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يناير 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن إجمالي استثمارات مشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف، تجاوزت الـ4 مليارات دولار (15 مليار درهم)، بقدرة إنتاجية تصل إلى 2400 ميجاوات بحلول العام 2020.

وأكد الطاير، في تصريحات على هامش فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية لطاقة المستقبل، أن مشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن المشروع يعتمد على أفضل التقنيات العالمية في استخدام تقنية المراجل فوق الحرجة كأفضل التقنيات في العالم.

وأضاف أن هيئة كهرباء ومياه دبي، انتهت بالفعل من تحديد الاشتراطات الفنية للمشروع من جهة انبعاثات غازات المداخن، منوهاً بأن هذه الاشتراطات تعد الأكثر صرامة من تعليمات الانبعاثات الصناعية ضمن الأدلة الإرشادية للاتحاد الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية، مشيراً إلى أن المشروع سيتم تنفيذه وفق نظام المنتج المستقل (IPP) على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO).

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي وقعت خلال يونيو الماضي اتفاقيتي شراء طاقة بمدة 25 عاماً، والشركاء للمشروع مع كونسورتيوم تقوده شركة «أكوا باور» السعودية، لإطلاق شركة «حصيان للطاقة» وهي مشروع مشترك بين كل من هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 51% والكونسورتيوم الذي يضم كلاً من «أكوا باور» و«هاربين إلكتريك» وصندوق «طريق الحرير» بنسبة 49%.

وقال الطاير: المشروع يتكون من أربع وحدات بقدرة صافية تبلغ 600 ميجاوات لكل منها، وسيبدأ تشغيلها على مراحل في مارس من الأعوام 2020 و2021 و2022 و2023 على التوالي، منوهاً بأن مشروع إنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف يعد من المشاريع العملاقة الداعمة لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 اللتين أطلقهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تنويع مصادر الطاقة. ... المزيد
     
 

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