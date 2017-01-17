15 مليار درهم استثمارات مجمع إنتاج الطاقة من الفحم النظيف

حاتم فاروق (أبوظبي)

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن إجمالي استثمارات مشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف، تجاوزت الـ4 مليارات دولار (15 مليار درهم)، بقدرة إنتاجية تصل إلى 2400 ميجاوات بحلول العام 2020.

وأكد الطاير، في تصريحات على هامش فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية لطاقة المستقبل، أن مشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن المشروع يعتمد على أفضل التقنيات العالمية في استخدام تقنية المراجل فوق الحرجة كأفضل التقنيات في العالم.

وأضاف أن هيئة كهرباء ومياه دبي، انتهت بالفعل من تحديد الاشتراطات الفنية للمشروع من جهة انبعاثات غازات المداخن، منوهاً بأن هذه الاشتراطات تعد الأكثر صرامة من تعليمات الانبعاثات الصناعية ضمن الأدلة الإرشادية للاتحاد الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية، مشيراً إلى أن المشروع سيتم تنفيذه وفق نظام المنتج المستقل (IPP) على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO).

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي وقعت خلال يونيو الماضي اتفاقيتي شراء طاقة بمدة 25 عاماً، والشركاء للمشروع مع كونسورتيوم تقوده شركة «أكوا باور» السعودية، لإطلاق شركة «حصيان للطاقة» وهي مشروع مشترك بين كل من هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 51% والكونسورتيوم الذي يضم كلاً من «أكوا باور» و«هاربين إلكتريك» وصندوق «طريق الحرير» بنسبة 49%.