«أرامكو» تستثمر 18 مليار دولار في الأميركيتين

هيوستن (رويترز)

قالت شركة موتيفا إن شركة أرامكو السعودية تنوي إنفاق 18 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة لتوسيع عملياتها في الأميركيتين، مع التركيز على وحدتها الأميركية المتخصصة في تكرير النفط «موتيفا إنتربرايزيز».

ووصفت «موتيفا» التقديرات البالغة 18 مليار دولار بأنها «إطار عام للفرص» لزيادة طاقة التكرير والتفرع إلى الكيماويات، وتوسيع عملياتها التجارية والتسويق، والوجود المتميز في السنوات الخمس القادمة. وأضافت الشركة أن التوسع قد لا يكون متركزاً على العمليات الحالية فقط، ولكن قد يشمل مواقع جديدة، بيد أنها امتنعت عن التحدث عن مواقع التوسع المحتملة.