مؤشر «نيكي» الياباني يهبط

طوكيو (رويترز)

واصل المؤشر نيكي الياباني خسائره مع تعزيز الين لمكاسبه أمام الدولار أمس، على الرغم من أن المؤشر القياسي تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية. وأغلق المؤشر نيكي منخفضاً 0.6% إلى 19686.84 نقطة ليظل مرتفعاً 0.5% على أساس أسبوعي.

وانخفضت أسهم قطاعي النفط والتعدين بعدما هبطت أسعار الخام خمسة بالمئة يوم الخميس وواصلت تراجعها أمس. وهبط مؤشر النفط والفحم الفرعي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 0.4% بينما هوى مؤشر قطاع التعدين اثنين بالمئة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6% إلى 1569.42 نقطة، وتراجع المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 إلى 13997.82 نقطة.