العملات المرتبطة بالنفط تتعافى والاسترليني يهبط

لندن (رويترز)

هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين أمس، بعدما أظهر استطلاع للرأي تقلص الفارق الذي يتقدم به حزب المحافظين المنتمية له رئيسة الوزراء تيريزا ماي على حزب العمال المعارض بشدة قبل الانتخابات التي ستجرى الشهر القادم، بينما ارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية بعد تعافي أسعار النفط.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أيام أمام الدولار في الوقت الذي صعد فيه اليورو أيضاً، وانخفض الاسترليني بأكثر من نصف بالمئة إلى 1.2861 دولار، مبتعداً أكثر عن مستوى الذروة الذي بلغ 1.3048 دولار في 18 مايو الجاري، وهو أعلى ما سجله الجنيه الاسترليني منذ سبتمبر العام الماضي. وارتفعت العملات المرتبطة بالنفط مثل الدولار الكندي والكرونة النرويجية بدعم من التعافي المحدود في أسعار الخام.

وجرى تداول الدولار الكندي في أحدث تعاملات على ارتفاع نسبته 0.2 % إلى 1.3455 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي انخفاضاً من مستوى 1.3388 دولار كندي الذي سجله أمس الأول، والذي كان الأعلى في خمسة أسابيع. وارتفعت الكرونة النرويجية 0.1 % إلى 9.4096 كرونة مقابل اليورو.

ومقابل سلة تضم ست عملات كبرى، انخفض الدولار 0.2 % إلى 97.094، في الوقت الذي ارتفع فيه الين 0.5 % إلى 111.25 ين للدولار. وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.2210 دولار ليقفز صوب أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر الذي بلغ 1.1268 دولار الأسبوع الماضي.