«أمازون» تفتح أول مكتباتها في نيويورك

نيويورك (أ ف ب)

فتحت شركة «أمازون» العملاقة للكتب عبر الإنترنت، يوم الخميس أول مكتبة لها في نيويورك مع مفهوم يقوم على إبراز خيارات زبائنها عبر الشبكة العنكبوتية، في محاولة لإحياء الرغبة بالقراءة، وكانت «أمازون» انطلقت العام 1995 في بيع الكتب عبر الإنترنت لكنها توسعت بعد ذلك لتبيع كل شيء وصولاً إلى المواد الغذائية.

وكانت الشركة حريصة على ألا تخوض هذا المجال في أكثر المدن الأميركية الكبرى دعماً للأدب، قبل أن تكون صقلت فكرة هذه المكتبة التي سبق أن افتتحت فروعاً لها في ست مدن أخرى من بينها سياتل مقر «أمازون» على ما أوضحت جنيفير كاست نائبة رئيسة «أمارون بوكس».

وقالت: «لا يمكن المشاركة في ماراثون إن لم نشارك قبل ذلك في سباق الخمسة كيلومترات. أردنا أن نأخذ الوقت الكافي لنتعلم واردنا أيضاً أن نجد المكان المناسب».

وتقع هذه المكتبة الأولى في نيويورك في كولومبوس سيركوس قبالة سنترال بارك. ومن المتوقع افتتاح مكتبة أخرى خلال الصيف، وتمتد المكتبة على 370 متراً مربعاً، وهي مساحة متواضعة مقارنة مع متاجر مكتبة «بارنز ند نوبل» الأميركية الكبيرة التي تقع عادة في طوابق عدة، وتضم هذه المكتبة ثلاثة آلاف كتاب فقط، من كل الأنواع.