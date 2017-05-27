ترامب: اتفاقية باريس لحماية المناخ «غير عادلة»

تاورمينا (د ب أ)

يرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اتفاقية باريس لحماية المناخ «غير عادلة» ومضرة بالتطور الاقتصادي للولايات المتحدة.

وقال جاري كوهن، المستشار الاقتصادي لترامب، أمس، في مدينة تارومينا بصقلية قبيل انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى: «إنه يتعين على الدول الأخرى في مجموعة السبع فهم مشكلات الولايات المتحدة، موضحاً أن ترامب مُطالب بالمساعدة في النهوض بالنمو الاقتصادي الأميركي، وتوفير فرص عمل»، وأضاف: «يتعين علينا التخلص من اللوائح المعرقلة للنمو الاقتصادي». وذكر كوهن أن ترامب يولي اهتماما بالبيئة لكنه يهتم بصفة أكبر بتوفير فرص عمل للأمريكيين، موضحا أن معايير اتفاقية باريس تعرقل نمو الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى أن المسألة تتمحور حول ما إذا كانت لوائح تلك الاتفاقية ملزمة أم يمكن تغييرها.

وقال: «نعلم أن المستوى الذي وافقت عليه الحكومة الأميركية السابقة سيكون معرقلاً بأعلى درجة للنمو الاقتصادي للولايات المتحدة»، مضيفاً: «إن تطبيق هذه الالتزامات سيكون أسهل على الأوروبيين». وقال كوهن: «هذه شروط تنافسية غير متكافئة فعلًا»، مضيفاً: «إن ترامب لن يشارك في قيود لحماية البيئة «غير عادلة بالنسبة لنا».