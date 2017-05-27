الإمارات تشارك في مناقشة ابتكارات الطاقة المتجددة

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» التقدم الذي أحرزته الوكالة في تنفيذ برنامج العمل وإطار المرحلة التمهيدية لبرنامج العمل والميزانية 2018-2019، والإستراتيجية المتوسطة الأجل 2018-2022. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، الذي عقد الأسبوع الماضي في أبوظبي، حيث شارك في الاجتماع وفد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «شهد قطاع الطاقة المتجددة في السنوات القليلة الماضية نمواً ملحوظاً نظراً لانتشار حلول الطاقة المتجددة وهبوط أسعار التقنيات المستخدمة وتوافرها. كما ساهم في هذا النمو تكثيف جهود التعاون الدولي من خلال منصات ومبادرات تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».

وأضاف معاليه: «تمثل الطاقة المتجددة في دولة الإمارات ركيزة أساسية في رؤيتنا الوطنية 2021 واستراتيجية النمو الأخضر، كما شهدنا مؤخراً إطلاق أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، في العاصمة أبوظبي كدليل واضح على مكانة الدولة الرائدة كمركز لأحدث الممارسات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية على مستوى العالم».

وأكد الدكتور الزيودي ضرورة مواصلة دعم الدول الأخرى من خلال تقديم مساعدات في مجال الطاقة المتجددة التي تقترب الآن من مليار دولار. وفي يناير من هذا العام، حيث أطلق صندوق الطاقة المتجددة للإمارات وجزر البحر الكاريبي تمويلاً بقيمة 50 مليون دولار، والذي يعد الأكبر في مجال الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة.

وشارك في المجلس 110 دول بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي لمناقشة المتطلبات اللازمة لتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وتبني مزيج متوازن للطاقة.

كما تم عرض تقرير «آيرينا» الرئيسي السنوي لعام 2017 حول «الطاقة المتجددة والوظائف»، والعمل على التوفيق بين تصاميم أسواق الطاقة لتتضمن مختلف مصادر الطاقة المتجددة مما يسهل عليها التعامل مع متغيرات الإنتاج. وقال علي الشعفار، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى «آيرينا»: «استطاعت الوكالة من تحقيق العديد من الإنجازات خلال برنامج عملها 2016-2017، وتستعد للشروع في القيام بأدوار وأنشطة جديدة خلال فترة السنتين المقبلة».

وتؤكد مشاركة دول العالم في اجتماعات «آيرينا» على دورها المهم في نشر حلول الطاقة المتجددة وانتشار تطبيقاتها واعتبارها كمصدر موضوعي لمعلومات الطاقة المتجددة». وعلى هامش الاجتماع الثالث عشر لـ«آيرينا»، عقدت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى «آيرينا» ورشة عمل حول دور مصادر الطاقة المتجددة في تعزيز العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء بالتعاون مع «آيرينا» وباستضافة دول حوار التعاون الآسيوي، حيث استضافت دولة الإمارات ورشة العمل بصفتها رئيس حوار التعاون الآسيوي لعام 2017 والمحرك الأساسي لمحور «الترابط بين الغذاء والطاقة والمياه» في حوار التعاون الآسيوي.

وتأتي ورشة العمل التي تم عقدها بناء على خطة العمل التابعة لحوار التعاون الآسيوي التي تم تبنيها خلال الاجتماع الوزاري الخامس عشر لحوار التعاون الآسيوي الذي استضافته أبوظبي في يناير 2017، ضمن إطار العمل على «تعزيز تبادل المعلومات ومشاركة أفضل الممارسات فيما يتعلق بسياسات وخطط وبرامج الطاقة بين الدول الأعضاء لحوار التعاون الآسيوي».