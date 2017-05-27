18 جمعية تعاونية بالدولة يتبعها 131 فرعاً و12 تحــت التشييد

بسام عبد السميع (أبوظبي)

بلغ إجمالي عدد التعاونيات في الدولة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 18 تعاونية رئيسة، يتبعها 131 فرعاً عاملة، و12 فرعاً تحت التشييد، وجاءت جمعية أبوظبي التعاونية في المركز الأول بنسبة 28%، وبعدد 45 فرعاً، منها أربعة تحت التشييد، وتلتها جمعية الشارقة التعاونية بنسبة 18.6%، وبعدد 30 فرعاً، منها اثنان تحت التشييد، وفي المركز الثالث جاءت جمعية العين التعاونية بنسبة 16.7%، وبعدد 27 فرعاً، منها ثلاثة تحت التشييد، بحسب تقرير الاتحاد التعاوني الاستهلاكي.

وأظهر التقرير، الذي حصلت عليه «الاتحاد» أن إمارة أبوظبي بها 9 تعاونيات، يتبعها 97 فرعاً ومقراً رئيساً و9 فروع تحت التشييد، بما يشكل 60 %، وإمارة دبي 4 تعاونيات تضم 23 فرعاً ومقراً رئيسياً، والشارقة تعاونيتان يتبعهما 31 فرعاً، وعجمان تعاونية واحدة يتبعها 3 فروع، وواحدة في كل من أم القيوين ورأس الخيمة، فيما تخلو الفجيرة من أي تعاونية.

وبلغ إجمالي فروع أبوظبي التعاونية 45 فرعاً من أربعة، والخالدية التعاونية 3 فروع، وفرعين لجمعية دلما التعاونية و6 أفرع لجمعية بني ياس التعاونية، منها واحد تحت التشييد، و9 أفرع لجمعية الظفرة التعاونية، منها واحد تحت التشييد، و27 فرعاً لجمعية العين التعاونية، منها 3 تحت التشييد، وفرع واحد لجمعية المشرف التعاونية، وفرع واحد لجمعية العاصمة التعاونية، و3 أفرع للجمعية الأهلية التعاونية.

وفي إمارة دبي، يوجد 14 فرعاً لجمعية الاتحاد التعاونية، منها واحد تحت التشييد، و7 فروع لجمعية الإمارات التعاونية، وفرع واحد لجمعية دبي التعاونية، وفرع واحد للجمعية التعاونية للعاملين بالحكومة الاتحادية.