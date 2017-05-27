220 مليون درهم إنفاق المؤسسات المالية على نقل الأموال

حسام عبدالنبي (دبي)

يقدر إنفاق المؤسسات المالية على الحلول الأمنية لنقل الأموال بالدولة بنحو 220 مليون درهم سنوياً، حسب بيتر والترز، مدير حلول إدارة النقد في شركة «جي 4 إس» (G4S)، للخدمات الأمنية.

وقال والترز، في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن «حالات الاختراقات الأمنية في الإمارات قليلة، مقارنة بدول أخرى، حيث تعتبر الإمارات واحدة من أكثر الدول أمناً عندما يتعلق الأمر بالاختراقات الأمنية»، مؤكداً أنه «بشكل عام، لم نشهد تعرض أجهزة الصراف الآلي في الدولة لحالات اختراق، لأن المؤسسات المالية تمتلك أنظمة تحكم قوية ومتطورة مبنية على تكنولوجيا المعلومات».

وفيما يخص إطلاق دولة الإمارات محفظة الإمارات الرقمية واستهداف إلغاء المعاملات النقدية في المستقبل، قال والترز، إن «الجهود التي بذلها اتحاد مصارف الإمارات لإطلاق محفظة الإمارات الرقمية مثيرة للإعجاب بالفعل، مع ذلك، من الضروري الإشارة إلى أنه في ظل الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها بطاقات الخصم والائتمان والمبيعات على الإنترنت، فإن حجم التعاملات النقدية في الدول المتقدمة لن ينخفض بشكل مفاجئ، مشيراً إلى أن حجم النقد المتداول في الواقع، سيزداد بالتزامن مع نمو عدد السكان والازدهار الاقتصادي، إضافة إلى ذلك، فإنه لا يمكن لحل واحد أن يلبي كل الاحتياجات».

وتعد «محفظة الإمارات الرقمية» شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها 16 من أبرز المصارف الوطنية بالدولة، وتقدم وسيلة ملائمة وفعالة تتيح للأفراد والشركات في الإمارات لسداد المدفوعات وتسلمها فورياً، وكذلك حفظ الأموال أو تحويلها، عبر منصة واحدة للدفع سهلة الاستخدام ومتصلة باستخدام الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة.