فنادق بأبوظبي تستقبل رمضان بالخيم وقوائم الإفطار

رشا طبيلة (أبوظبي)

أنهت فنادق بأبوظبي استعداداتها لشهر رمضان المبارك من خلال نصب الخيم الرمضانية بعد الحصول على التراخيص اللازمة، وإعداد قوائم الإفطار والسحور والفعاليات الرمضانية.

وحصلت 12 خيمة رمضانية، أول أمس، على موافقات نهائية من أصل 25 خيمة حصلت على الموافقات المبدئية في السابق، ومن المتوقع أن يكتمل العدد مع بداية الشهر الفضيل، بحسب أمينة البشري مدير قسم التوافق مع الأنظمة والقوانين وعمليات الترخيص في الهيئة، ولم يتم تعديل أو تغيير اشتراطات وإجراءات الحصول على التراخيص، مقارنة بالعام الماضي.

ويتوقع أن يكون عدد الخيم الرمضانية 3 في مدينة العين، و22 في أبوظبي.

وحول استعدادات الفنادق لشهر رمضان المبارك، قالت ايليني تسولاكو المدير العام في فندق خالدية بالاس ريحان من روتانا: إنه تم عمل الإجراءات كافة للحصول على ترخيص الخيمة الرمضانية، والانتهاء من تركيبها وإعدادها وإعداد قوائم الإفطار والسحور.