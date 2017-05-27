  • السبت غرة رمضان 1438هـ - 27 مايو 2017م

يشهد عملية تشذيب الدعامات وإعداد وصلاتها

محمد بن راشد يتفقد سير العمل بمشروع برج خور دبي
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تاريخ النشر: السبت 27 مايو 2017

دبي (وام)

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، سير العمل في مشروع البرج الجديد في خور دبي الذي تتولى تطويره «دبي القابضة» و«إعمار العقارية»، ليكون معلماً جديداً يثري الأفق العمراني المميز للمدينة.

واطلع سموه على أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في الأعمال الإنشائية حتى اليوم، بما في ذلك الانتهاء من وضع أساسات البرج، وبدء العمل على إعداد نقاط الارتكاز الخاصة بكابلات البرج، والتي تعتبر الدعائم التصميمية والهيكلية الرئيسة للبرج.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول الأعمال الجارية في موقع البرج الذي أطلق سموه أعماله الإنشائية في شهر أكتوبر الماضي، إذ تم الانتهاء من أعمال حفر الأساسات في زمن قياسي، وجرى استخدام أكثر من 145 من الدعامات لوضع الأساسات على عمق 72 متراً لتثبيت الهيكل العملاق للبرج، كما شهد سموه عملية تشذيب الدعامات وإعداد وصلاتها استعداداً لوضع أولى الصفائح الهيكلية في الأساسات.

وتم اختبار الأساسات بحمل يزيد على 36 ألف طن، وهو رقم قياسي على مستوى مثل هذه الاختبارات في موقع واحد، وتولت تنفيذ هذه العملية شركة «سوليتناش باشي» المتخصصة بأعمال الأساسات، ويجري العمل حالياً على الانتهاء من وضع نظام الحماية المهبطية «الكاثودية» الذي تم استخدامه أيضاً في أعمال أساسات «برج خليفة» للحماية من أي احتمال للصدأ.

وأعرب عبدالله الحباي، رئيس مجلس إدارة «دبي القابضة» عن اعتزاز الشركة بتنفيذ هذا الصرح العملاق بالتعاون مع «إعمار العقارية»، مؤكداً أن المشروع يمثل إضافة مهمة لسجل دبي القابضة الحافل بالإنجازات، والتي ساهمت من خلالها في دعم النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الإمارة، وبما يمثله البرج الجديد من قيمة تؤكد حرص دبي على رفع سقف التنافسية في مجال المشاريع العمرانية الكبرى ليس فقط على المستوى الإقليمي، ولكن على الصعيد الدولي، بما تقدمه من أفكار تقوم في جوهرها على الإبداع والابتكار. ... المزيد
     
 

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