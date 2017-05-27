«الملك» يقود كليفلاند إلى النهائي الثالث

واشنطن (أ ف ب)

قاد «الملك» ليبرون جيمس كليفلاند كافالييرز إلى نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، للموسم الثالث على التوالي، بعد الفوز الكاسح على بوسطن سلتيكس 135-102، في «بلاي أوف» المواجهة الخامسة بينهما في نهائي المنطقة الشرقية.

وحسم كليفلاند سلسلة نهائي المنطقة الشرقية 4-1 وجدد الموعد في نهائي الدوري مع «جولدن ستايت ووريرز» للموسم الثالث على التوالي، بعد أن خسر أمامه 2015 بنتيجة 2-4، ثم توج في 2016 بلقبه الأول في الدوري بالفوز عليه 4-3 رغم أنه كان متخلفاً 1-3.

ويدين كليفلاند ببلوغه نهائي الدوري للمرة الرابعة في تاريخه (خسر نهائي 2007 أمام سان أنتونيو سبيرز صفر-4)، إلى «الملك» جيمس الذي تفوق على الأسطورة مايكل جوردن، وأصبح صاحب الرقم القياسي بعدد النقاط في الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».

وحطم جيمس الذي يخوض نهائي الدوري للموسم السابع توالياً، رقم جوردن في آخر 2.40 دقيقة من الربع الثالث، عندما سجل ثلاثية رفع بها رصيده في المباراة إلى 29 نقطة، وفي الأدوار الإقصائية إلى 5989، متجاوزاً رقم أسطورة شيكاغو بولز (5987).

وأنهى جيمس، الفائز بلقب الدوري مرتين مع ميامي هيت، ومرة مع كليفلاند، اللقاء وفي رصيده 35 نقطة مع 8 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة في مباراة هيمن عليها حامل اللقب بشكل تام، ووصل الفارق بينه ومضيفه حتى 39 نقطة.

ويأمل جيمس السير على خطى مثاله الأعلى جوردن، المتوج بلقب الدوري 6 مرات، والذي «ارتدى هذا القميص (23) بسببه، أعتقد أني عشقت هذه اللعبة بسبب مايك، بسبب ما كان بمقدوره تحقيقه. عندما كنت تشاهد مايكل جوردن، فكان بمثابة الإله، فلم أعتقد بأني سأصبح (مثل) مايك».

وفرض كليفلاند هيمنته منذ الربع الأول الذي وصل خلاله الفارق بينه وبين بوسطن إلى 21 نقطة، ثم استقر على 16 نقطة 43-27، محققاً بذلك رقماً قياسياً شخصياً من حيث عدد النقاط خلال ربع واحد في الأدوار الإقصائية.

وواصل كليفلاند سيطرته التامة على المباراة في معقل بوسطن المتأثر بغياب نجمه المصاب إيزياه توماس، منهياً الشوط الأول بـ75 نقطة ليكون أول فريق يحقق هذا الأمر في البلاي أوف منذ 2003 حين سجل دالاس مافريكس 83 ضد ساكرامنتو كينغز. ويبدأ جيمس ورفاقه مسلسل مواجهتهم المتجددة مع جولدن ستايت الذي خرج من الأدوار الثلاثة في بلاي أوف المنطقة الغربية دون هزيمة، الخميس المقبل على ملعب «أوراكل أرينا»، لأن ووريرز كان صاحب أفضل سجل في الدوري خلال الموسم المنتظم، وبالتالي نال أفضلية الملعب.