«الرياضات الجوية» يناقش استضافة «عالمية التزحلق على الماء»

دبي (الاتحاد)

رفع اتحاد الرياضات الجوية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، في مستهل اجتماع مجلس الإدارة، برئاسة نصر حمودة رئيس المجلس وبحضور يوسف حسن الحمادي النائب الأول للرئيس ومحمد يوسف عبد الرحمن نائب الرئيس، وسالم أكرم الأمين العالم، وخالد العارف، وعلي الحمادي رئيس لجنة الباراموتورز، وطارق السعدي رئيس لجنة الريموت كونترول.

وكان النيادي حرص على الترحيب بالحضور، مستعرضاً الإنجازات التي تحققت للرياضات الجوية، مشدداً على أهمية الإعداد لبطولة العالم المقبلة، التي أمر باستضافتها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي لتخرج في أبهى صورها.

وتقرر في هذا الصدد مخاطبة مجلس دبي الرياضي بشأن البطولة المقرر إقامتها من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر المقبل، لحشد كافة الطاقات والجهود لإنجاحها. وقال النيادي، إن المرحلة المقبلة بالغة الأهمية بالنسبة للاتحاد، لذلك لابد من عقد اجتماعات تنسيقية وتشاورية مشتركة مع العديد من الهيئات الرياضية والجهات الرسمية لدعم الاتحاد من جهة، ولحسن سير العمل وتعزيز الأمن والسلامة من جهة ثانية، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي تواجه الاتحاد.

وبحث المجتمعون قواعد المشاركة في البطولات والاجتماعات الخارجية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، حيث قام يوسف الحمادي بعرض تقرير واف حول أول بطولة عربية وأول كأس خليجي في الطيران الحر الداخلي بنفق جرافيتي الهوائي الداخلي من 10 الى 13 مايو، والتي أقيمت بمملكة البحرين، كما تم استعراض المشاركات المقبلة.

ووعد رئيس المجلس بإقامة حقل تكريم لأصحاب الإنجازات والجهود الرائعة والأفكار الإبداعية في المستقبل القريب ليكون حافزاً وشاحذاً لهمم الجميع.