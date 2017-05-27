«الفرسان» يكتب النهاية «السعيدة» لموسم أقوياء اليد

رضا سليم (دبي)

كتب فرسان الأهلي النهاية السعيدة في ختام موسم كرة اليد 2016-2017، بعد الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، آخر بطولات الرجال وختام الموسم الحالي 2016-2017، وجاء فوز الفرسان بالكأس الغالية بعدما تغلب على الشارقة بطل الدوري وكأس الإمارات، لتتوزع البطولات الخمس بين 4 أندية، بدأها الجزيرة بالفوز بكأس السوبر في نسخته الأولى، ثم فاز الشارقة بكأس الإمارات، وتوج الوصل بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وعاد الملك ليتوج بدرع الدوري بعد غياب 11 عاماً.

وكان مسك الختام لفرسان الأهلي الذين بصموا على آخر إنجازات القلعة الحمراء قبل التحول إلى الدمج مع الشباب ودبي، كما أنه بطل جديد هذا الموسم الذي استمر على مدار 237 يوماً منذ انطلاقته أول أكتوبر بكأس السوبر، حتى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وشهد توقف على مدار 83 يوماً.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 بطولات متساوياً مع الشارقة والشباب والجزيرة، وبفارق بطولة واحدة عن الوصل المتصدر، ليخرج الفرسان بمكاسب كثيرة في مقدمته أنه ظل على مدار آخر 5 مواسم على منصات التتويج، الموسم الماضي فاز بكأس الإمارات، وهذا الموسم أحرز كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والأهم أن البطولة جاءت تحت قيادة وطنية للمدرب الواعد خالد أحمد.

وقدم محمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد اليد التهنئة إلى النادي الأهلي بمناسبة الفوز بأغلى الكؤوس، والشارقة أيضاً خرج مرفوع الرأس وقدم مباراة كبيرة، وكلاهما كان يستحق الوصول إلى النهائي والفوز بالكأس، وهو ما شهدنا على مدار سير المباراة التي كانت تذهب لكل فريق لفترة ثم تعود للملعب وتذهب لفريق آخر، وهو ما جعل النهائي يليق باسم صاحب السمو رئيس الدولة.