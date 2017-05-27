4 مباريات تدشن «رمضانية حميد بن عمار»

عجمان (الاتحاد)

تنطلق اليوم النسخة الرابعة لبطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي التي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية بملاعب الجمعية في مشيرف خلال شهر رمضان، وتستمر حتى 20 من الشهر الكريم.

ويشهد اليوم الأول إقامة 4 مباريات، ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف مساء، وتجمع المباراة الأولى الشيزاوي وأدنوك للتوزيع «ب»، تليها مباراة الخبير للعقارات والأميري، ثم يلتقي الحقوق الدولية وبنفيكا، وتختتم مباريات اليوم بلقاء دريم تيم والإتي.

وأكملت اللجنة المنظمة، برئاسة أحمد حسن الفورة ومحمد جبر الشامسي نائب الرئيس ويحيى خلف المطروشي مدير للبطولة، وسلطان الوحشي رئيس اللجنة الفنية، الترتيبات كافة الخاصة بتنظيم البطولة التي تقام تحت شعار «عام الخير في شهر الخير» بمشاركة 32 فريقاً، تم توزيعها على 8 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة لدور الـ 16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب حتى النهائي، ويتم اعتماد تسجيل 12 لاعباً في كل فريق، ويشارك في الملعب 6 لاعبين، بما فيهم حارس المرمى.

وتضم المجموعة الأولى فرق الشيزاوي، أدنوك للتوزيع «ب»، الخبير للعقارات، الأميري، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الحقوق الدولية، بنفيكا، دريم تيم، الإتي، وضمت الثالثة فرق الموعود، مطعم مرسى عجمان، الجوكر، الهلال، فيما ضمت الرابعة فرق بزلنك للعقارات، رابطة نادي الوحدات، الفهود، الجسور للرياضة، وضمت الخامسة أيس أيج، برشلونة، شباب الإمارات، شباب عجمان، وضمت السادسة فرق حواء فاكتوري، أدنوك للتوزيع «أ»، شباب أفريقيا، الملكي، وتضم السابعة فرق أكاديمية صقر الرياضية، يوفينتوس، الدفاع المدني، عجمان يونايتد، والثامنة ضمت فرق الريان، الجسور لتجارة مواد البناء، اف 3، التنافس.

يدير مباريات البطولة حكام من اتحاد كرة القدم، وتم رفع جوائز نسخة هذا العام، حيث ينال البطل 40 ألف درهم، والثاني 30 ألفاً، والثالث 20 ألفاً، والرابع 10 آلاف درهم، كما تم رصد جوائز تقديرية وعينية لأفضل اللاعبين، وإداري ومدرب، والفريق المثالي.