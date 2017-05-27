اكتمال التحضيرات لبطولة العين الرمضانية

العين (الاتحاد)

اكتملت كل التحضيرات لانطلاق بطولة العين الرمضانية، حيث أصبحت كل ملاعب المنافسات في كامل جاهزيتها لاستقبال الفرق المشاركة.

وأكد مسلم أحمد المدير التنفيذي لبطولة العين الرمضانية، أن الاستعدادات تمضي على قدم وساق وفقاً لتوجيهات معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن فترة التسجيل شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الفرق الراغبة في المشاركة في كل المسابقات، والتي من بينها فرق قادمة من خارج حدود الوطن، والتي من المنتظر أن تصل خلال الساعات القليلة القادمة.

ويعد فريق نادي ليون الفرنسي لكرة القدم، والذي يشارك حالياً في بطولة الأندية الأوروبية، أبرز الفرق الأجنبية القادمة للمشاركة في هذه النسخة من البطولة.

وأضاف مسلم: كل الترتيبات اكتملت فيما يتعلق بحفل افتتاح البطولة المقرر له مساء الثلاثاء المقبل، ومن المنتظر أن يكون مفاجأة للحضور، مبيناً أن البروفة لهذا الحفل قد أقيمت الأربعاء الماضي على استاد خليفة بن زايد، كما أشار إلى أن قرعة بعض الألعاب مثل الكرة الطائرة للسيدات وغيرها تقام مساء غد.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة الإعلامية مؤخراً اجتماعاً برئاسة عبدالله عامر بمقر البطولة الرسمي بنادي العين فرع القطارة، تم خلاله الاتفاق على آلية تغطية المنافسات والقرية التراثية والفعاليات المصاحبة من خلال الصحف اليومية وقناتي أبوظبي الرياضية، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للبطولة.