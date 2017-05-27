20 فريقاً في بطولة مكتوم بن راشد لكرة القدم

وليد فاروق (دبي)

تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، تقام النسخة السابعة من بطولة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم الكروية الرمضانية التي تنطلق من الثالث إلى 19 من شهر رمضان المبارك، بمشاركة 20 فريقاً وتحتضن منافساتها ملاعب نادي ضباط شرطة دبي.

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا للبطولة برئاسة اللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي بحضور العقيد علي خلفان المنصوري مدير إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، وعبد الرحيم طيب المدير التنفيذي لمجموعة شركات ليدر سبورت الراعي الرسمي للبطولة، وكريم سالي ممثل شركة جوما، وباقي أعضاء اللجنة المنظمة.

وأسفرت القرعة عن توزيع الفرق الـ20 على 4 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 5، ومن المقرر أن تشهد البطولة 48 مباراة بكافة أدوارها، وتقام بنظام المجموعات من دور واحد ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية وتقام جميع المباريات بعد ذلك بنظام خروج المغلوب.

وضمت المجموعة الأولى فرق المرحوم خميس وبرشلونه وبلوجرانا وسبورت فور أوول والمدفعجية، في حين ضمت الثانية فرق العروف والفرسان وبن درويش والجوكر والفرسان، وتضم الثالثة فرق التحدي والنجوم والذبابة وكوارتر، فيما يوجد بالمجموعة الرابعة فرق ليدر سبورت ومحمد علي وكلية التقنية والدفاع المدني وفريق MKS.

ويقص شريط افتتاح المباريات في اليوم الأول للبطولة 3 رمضان فريق المرحوم خميس مع فريق برشلونة، تعقبها مباراة فريقي بلوجرانا مع سبورت فور أوول لحساب المجموعة الأولى، على أن تقام في التوقيت ذاته وعلى الملعب الثاني لقاءا المجموعة الثانية الذي يلتقي في مباراتها الأولى فريقا المعروف مع الفرسان، وتعقبها مباراة بن درويش مع الجوكر.

وأشار المري إلى أن اللجنة المنظمة سعت إلى زيادة عدد الفرق هذا العام لأكثر من 20 فريقا، بعدما تزايد الطلب على المشاركة، قبل أن تتجه اللجنة الفنية في البطولة للاستقرار على 20 فريقا مشاركا، وذلك بهدف الحفاظ على المستوى الفني المرتفع بجانب الحفاظ على مكتسبات البطولة، مؤكدا أن ملعب نادي ضباط الشرطة سوف يظهر في ثوب جديد بعد تجهيزه ليتناسب مع مكانة وحجم البطولة.

وأكد عبد الرحيم طيب المدير التنفيذي لمجموعة شركات ليدر سبورت راعي الحدث الكروي، انه سيقدم كأسا خاصا للبطولة، إضافة للميداليات الملونة والجوائز القيمة للمميزين وأصحاب الألقاب في البطولة، بالإضافة للهدايا اليومية للجماهير معتبراً هذه الرعاية تفاعلا اجتماعيا ورد الجميل للوطن، وقدم الشكر والتقدير لراعي البطولة والذي وفر لها كل سبل النجاح، متمنيا التوفيق لكل الفرق المشاركة.