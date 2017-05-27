«شطرنج دبي» يكشف تفاصيل «رمضانية الوفاء لزايد»

دبي (الاتحاد)

كشف نادي دبي للشطرنج والثقافة عن برنامج أنشطة النادي خلال شهر رمضان لهذا العام، الذي يشهد عدداً من الأنشطة الشطرنجية بدايةً ببطولة الوفاء لزايد الرمضانية التي ينظمها النادي، والتي تنطلق غداً وتستمر حتى أول يونيو المقبل، بقاعة الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بمقر النادي.

وينظم النادي البطولة سنوياً تزامناً مع شهر رمضان الكريم عرفاناً ووفاءً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث كانت الانطلاقة الأولي قبل 14 عاماً وجعل منها النادي تجمعاً سنوياً وفاءً من أسرة الشطرنج الإماراتي والعربي والدولي، وهناك مسابقة فرقية أخرى في الشطرنج الخاطف بمشاركة فرق الجاليات المقيمة ومنتخبات الأندية الشطرنجية.

وأكد جمال العبدولي أمين السر العام أن قسم الأنشطة الثقافية بالنادي سوف ينظم عدداً من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية منها الإفطار الجماعي للاعبين واللاعبات مع أجهزتهم الإدارية والفنية، كما يقوم بتنظيم بطولات لألعاب البلياردو ومسابقات البيبي فوت لأعضاء وشركاء ورواد النادي، حيث يُعد الشهر الكريم بروحانياته وظروفه المتميزة فرصة كبيرة لتجمع كل المنتمين للنادي أو أصحاب العلاقة به من شخصيات ومؤسسات ورواد النادي واللاعبين واللاعبات وأولياء أمورهم.

وأوضح نجيب محمد صالح مدير الجهاز الفني بالنادي أن بطولة الوفاء لزايد، وهي واحدة من الأنشطة خلال الشهر الكريم في كل عام، وهي تحظى هذا العام بمشاركة كبيرة من أندية الشطرنج بالدولة وأندية الجاليات، بالإضافة إلى عدد من المدربين العاملين بالدولة وحملة الألقاب الشطرنجية والمصنفين دولياً.