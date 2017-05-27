فيجو وكانوتيه ونجوم الكرة الإماراتية في استعراضية «ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة عن إقامة مباراة استعراضية في كرة القدم تضم نخبة من نجوم الكرة العالمية ونجوم الكرة الإماراتية السابقين جيل المونديالي 1990، غدا، عقب حفل افتتاح النسخة الخامسة لدورة ند الشبا الرياضية، الحدث الأكبر من نوعه في شهر رمضان الفضيل، على صعيد تنوع الألعاب الرياضية والجوائز المالية المخصصة للفائزين، والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام في مجمع ند الشبا الرياضي حتى 17 يونيو المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وكشفت اللجنة المنظمة عن مشاركة البرتغالي لويس فيجو، أفضل لاعب في العالم عام 2001، والفائز بالكرة الذهبية عام 2000، إلى جانب مسيرته الحافلة، خصوصا مع ريال مدريد الإسباني، كما يشارك المالي فريدريك عمر كانوتيه، الهداف التاريخي لفريق أشبيلية الإسباني وصاحب المسيرة الكروية في الملاعب العالمية، ويتواجد معهما البرازيلي فالكاو أفضل لاعب كرة صالات في العالم وأحد أفضل لاعبي هذه الرياضة على مر تاريخها.

ويشارك من جيل المونديال ونجوم الكرة الإماراتية كل من: الحارس محسن مصبح، سبيت خاطر، عبد الرحمن محمد، فاروق عبد الرحمن، ياسر سالم، عبدالله سلطان، بخيت سعد، حسين إسماعيل، وينضم إليهم نصر النيادي، والبرازيلي أوليفيرا لاعب الوصل سابقا.

وتأتي المباراة ضمن سلسلة من المواجهات الاستعراضية العالمية التي نظمتها دورة ند الشبا الرياضية منذ النسخة الأولى، ومنها مشاركة النجم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، والهولندي إدجار دافيدز، ونجوم منتخبنا الوطني لكرة القدم الحاليون، ونجوم كرة الصالات على مستوى العالم، ويعتبر البرتغالي لويس فيجو من أصدقاء دبي، حيث يقوم بزيارتها وقضاء الوقت على مدار العام رفقة عائلته.

ويأتي تنظيم هذه المباراة الاستعراضية ضمن البرامج المصاحبة للدورة الرياضية، التي تقدم للجماهير الفرصة لمتابعة أجمل الفنون الرياضية من النجوم الحاليين والنجوم السابقين الذين كان لهم شأن كبير خلال مسيرتهم، ورغم تقدمهم بالعمر لكنهم ما زالوا يمتلكون شعبية واسعة ومهاراتهم المميزة التي يحتفظون بها، حيث يتضمن برنامج النسخة الخامسة من الدورة العديد من المفاجآت والمبادرات، إضافة إلى السحوبات والهدايا اليومية للجماهير التي تحضر المنافسات في موقع البطولة يوميا.

على صعيد آخر، كثفت اللجنة المنظمة جهودها لإنجاز كافة الترتيبات لانطلاق فعاليات الدورة غدا، وإكمال جميع الجوانب المتعلقة بالرياضات التسع التي تضمها الفعاليات، وهي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، الجري لمسافة 5 و10 كم، الدراجات الهوائية لمسافة 75 كم، تحدي ناس الليلي لمسافة 5 كم، المبارزة، وكرة قدم ذوي الإعاقة السمعية.

وأنجزت اللجنة المنظمة ترتيبات الخيمة المخصصة لضيوف الدورة من الجماهير التي تتوافد بأعداد ضخمة سنويا، وتوفير كافة الخدمات التي تضمن لهم من جميع الفئات العمرية قضاء وقت مميز والاستمتاع بحضور المنافسات في كافة الألعاب الرياضية الجماعية والفردية، وهي الخيمة التي تحمل أسم «خيمة الخير»، وتواصل من خلالها الدورة دعم مشاريع الشباب، حيث تجمع الخيمة أجنحة رعاة الدورة وأجنحة الشركات التي تقدم منتجاتها للجمهور، الذي سيكون على موعد مع المنافسات والهدايا اليومية والضيافة المميزة.

وأجرت اللجنة المنظمة البروفة النهائية لحفل افتتاح الدورة الذي يحمل فكرة مميزة وتنفيذ يليق باسم الدورة ومكانتها، والذي سيكون الفعالية الأولي في الدورة التي تستمر لثلاثة أسابيع.