«ثندر سنو» أمل الإمارات في «الجينيز الأيرلندي»

محمد حسن (دبي)

يستضيف مضمار كوراه الأيرلندي اليوم سباق تتارسالز 2000 جينيز الأيرلندي للفئة الأولى لمسافة الميل والمخصص للأمهار في سن ثلاث سنوات والبالغ إجمالي جوائزه المالية 300 ألف يورو.

ويمثل جودلفين في السباق الجواد «ثندر سنو» الذي يعود بعد تجربة صعبة في ديربي كنتاكي حيث انسحب بعد تعثره عقب خروجه من البوابة مباشرة، ويأمل هذا الجواد بإشراف المدرب سعيد بن سرور وبقيادة كريستوف سوميون الفوز بهذا اللقب.

وفي مضمار هايدوك بارك في المملكة المتحدة، يخوض المهر «برايان ذا سنيل» تجربة مهمة يسعى فيها لاستعادة بريقه عقب أداء دون مستواه المعهود في مشاركته الماضية، حيث يرتقي هنا للمنافسة بسباق ساندي لين ستيكس «جروب2».

ولم يتعرض هذا المهر للهزيمة في أول ثلاث مشاركات خاضها حيث سجل انتصارين على مسافة خمسة فيرلونغ عندما كان ناشئاً في عمر السنتين، بالإضافة فوز ميسور في ظهوره الأول لعام 2017 بسباق تكافؤ مسافته ستة فيرلونج جرى في بونتيفراكت 11 أبريل.