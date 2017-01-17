«دبي للاستثمار» تستهدف سوق الطاقة الشمسية المزدهر بالشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)

تعرض «إنسولير الإمارات» التكنولوجيا الأولى من نوعها في العالم للألواح الشمسية الملونة، بما في ذلك الألواح الشمسية المستدامة، ونماذج الخلايا الضوئية ووحدات جمع الطاقة الشمسية الحرارية، في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017 في أبوظبي.

وتتطلع «إنسولير الإمارات» لتحقيق نمو في الشرق الأوسط والأميركتين، وتخطط لطرح منتجات جديدة للطاقة الشمسية بحلول منتصف العام الجاري.

وقال الشريك الإداري في «إنسولير الإمارات» رفيق حنبلي، إن «إنسولير الإمارات أحدثت ثورة في عالم الطاقة الشمسية بتكنولوجيا كروماتيكس، وتعتبر القمة العالمية لطاقة المستقبل منصة مثالية لها للكشف عن خبراتها أمام شركائها والتفاعل مع الشركات الأخرى من مختلف أنحاء العالم». وأضاف «السوق العالمية للخلايا الضوئية المزدهرة يحقق النمو المتواصل، ويتوقع أن يسجل نمواً سنوياً مركباً ليصل إلى 18.30% حتى 2020».

وتوفر الألواح الشمسية من «إنسولير الإمارات» كفاءة عالية، ويمكن لكل وحدة كهروضوئية توليد طاقة تتراوح من 170-190 واط لكل متر مربع للسقف، أو من 110-130 واط لكل متر مربع للواجهات.

ووفق تحليل أجرته وكالة «فروست آند سوليفان»، يتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي زيادة إقبالها على الطاقة الشمسية بواقع 50 ضعفاً بين عامي 2015 و2025، وأعلنت السعودية عن خطط لزيادة الطاقة المتجددة الإضافية بمقدار 9.5 جيجاواط بحلول 2030. وخارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، تتطلع الهند إلى إنتاج 175 جيجاواط بحلول 2022، بما في ذلك 100 جيجاواط من الطاقة الشمسية.

وقامت الشركة بتركيب أول وحدات كهروضوئية للألواح الشمسية الملونة في العالم بتقنية «كروماتيكس» في سويسرا والنمسا في عام 2015، إضافة إلى إنجازها لواحد من أكبر مباني الخلايا الضوئية في العالم لمدرسة كوبنهاجن الدولية «نوردافن» في الدنمارك.‏‭