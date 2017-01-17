«دبي للاستثمار» تستهدف سوق الطاقة الشمسية المزدهر بالشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)
تعرض «إنسولير الإمارات» التكنولوجيا الأولى من نوعها في العالم للألواح الشمسية الملونة، بما في ذلك الألواح الشمسية المستدامة، ونماذج الخلايا الضوئية ووحدات جمع الطاقة الشمسية الحرارية، في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017 في أبوظبي.
وتتطلع «إنسولير الإمارات» لتحقيق نمو في الشرق الأوسط والأميركتين، وتخطط لطرح منتجات جديدة للطاقة الشمسية بحلول منتصف العام الجاري.
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وتوفر الألواح الشمسية من «إنسولير الإمارات» كفاءة عالية، ويمكن لكل وحدة كهروضوئية توليد طاقة تتراوح من 170-190 واط لكل متر مربع للسقف، أو من 110-130 واط لكل متر مربع للواجهات.
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وقامت الشركة بتركيب أول وحدات كهروضوئية للألواح الشمسية الملونة في العالم بتقنية «كروماتيكس» في سويسرا والنمسا في عام 2015، إضافة إلى إنجازها لواحد من أكبر مباني الخلايا الضوئية في العالم لمدرسة كوبنهاجن الدولية «نوردافن» في الدنمارك.