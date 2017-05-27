رودريجو أجنبي طائرة النصر على طاولة التقييم

أسامة أحمد (دبي)

فتحت شركة النصر للألعاب الرياضية ملف «الطائرة» للموسم الجديد بعد الإنجاز الكبير الذي حققه «العميد» بحصوله على كأس صاحب السمو رئيس الدولة آخر مسابقات موسم اللعبة ليعود «الأزرق» إلى منصات التتويج، وقررت استمرار التونسي زياد الأرقش مدرب الفريق ومساعده المواطن علي إبراهيم لموسم جديد في ظل النجاحات التي حققها الجهاز الفني بوصول «الأزرق» إلى نهائي «بلاي أوف» الدوري ليكرر المشهد نفسه بوصوله إلى نهائي كأس رئيس الدولة وحصوله على الكأس الغالية بعبوره العين في النهائي 3 - 2.

وأوضح يونس شريف مشرف اللعبة أنه سيتم تقييم الأرجنتيني رودريجو لتحديد مصيره خلال المرحلة المقبلة، مثمناً جهود الجميع الإداري سعيد أمين والمدرب زياد الأرقش ومساعده علي إبراهيم واللاعبين.

وقال: طائرة النصر قطفت ثمار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس النادي بالاهتمام بجميع الألعاب، مما انعكس إيجاباً على الألعاب الأخرى ومن ضمنها الطائرة التي نجحت في تحقيق ما سعت إليه.

وأثنى الشريف على الدور الكبير الذي لعبته شركة النصر للألعاب الرياضية برئاسة عبد الرحمن أبو الشوارب في توفير جميع عوامل النجاح للفريق الأول مما انعكس إيجاباً على مسيرته خلال مشاركته في دوري الدرجة الممتازة وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال: وصول الفريق الأول إلى نهائي «البلاي أوف» وحصوله على أغلى الكؤوس بعد غياب 7 سنوات كان نتاجاً منطقياً للجهد الكبير الذي بذلته الشركة.

ووصف يونس المرحلة المقبلة بالصعبة والتي تتطلب جهداً مضاعفاً من الجميع من أجل المحافظة على المكتسب الذي تحقق في الكأس الغالية وخصوصاً أن «الطائرة الزرقاء» تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام وفق النهج المرسوم من شركة النصر للألعاب الرياضية.

وأشار إلى أن النصر يسعى لترك بصمة في مشاركاته الخارجية المقبلة بعد حصوله على كأس رئيس الدولة وخصوصاً أن «العميد» يتطلع دائماً لرسم صورة طيبة عن الطائرة الإماراتية في جميع المحافل.

وتابع: «سيتم تدعيم الفريق ببعض اللاعبين في المراكز التي يحددها الجهاز الفني»، مشيراً إلى أن «العميد» على الطريق الصحيح وما حققه هذا الموسم لم يأتِ من فراغ، وإنما كان نتاجاً منطقياً للجهد المبذول على الصعد كافة.