النصر يحتفل باللقب الـ16 لكأس رئيس الدولة للطاولة

معتصم عبدالله (دبي)
لم يجد النصر صعوبات كبيرة في الاحتفاظ بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الطاولة والتي اختتمت مسابقات الموسم، بتفوقه على الوصل 3-2 أمس الأول على صالة مكتوم بن محمد بالنادي الأهلي، وهي المرة الـ16 على التوالي التي يفوز فيها الأزرق باللقب بداية من نسخة 2000- 2001.
وفقد الوصل «الوصيف» والعائد إلى مواجهات النهائي في الكأس الأولى منذ 12 عاماً، فرصة التتويج الرسمي بلقبه الثاني في البطولة، وكان «العميد» قد حجز مقعده في النهائي بفوزه على الأهلي 3-0 في الدور نصف النهائي، فيما تخطى الوصل عقبة الشباب بالفوز 3-1.
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واحتفل لاعبو «العميد» بلقب البطولة والتتويج بالميداليات الذهبية بحضور داوود الهاجري رئيس الاتحاد، وعبدالرحمن بالشوارب عضو مجلس إدارة نادي النصر رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، بجانب حسن الزرعوني أمين عام الاتحاد، وعلى الظنحاني عضو مجلس دارة الاتحاد.
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