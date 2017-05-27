النصر يحتفل باللقب الـ16 لكأس رئيس الدولة للطاولة

معتصم عبدالله (دبي)

لم يجد النصر صعوبات كبيرة في الاحتفاظ بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الطاولة والتي اختتمت مسابقات الموسم، بتفوقه على الوصل 3-2 أمس الأول على صالة مكتوم بن محمد بالنادي الأهلي، وهي المرة الـ16 على التوالي التي يفوز فيها الأزرق باللقب بداية من نسخة 2000- 2001.

وفقد الوصل «الوصيف» والعائد إلى مواجهات النهائي في الكأس الأولى منذ 12 عاماً، فرصة التتويج الرسمي بلقبه الثاني في البطولة، وكان «العميد» قد حجز مقعده في النهائي بفوزه على الأهلي 3-0 في الدور نصف النهائي، فيما تخطى الوصل عقبة الشباب بالفوز 3-1.

وقاد النصر في مواجهة النهائي الثلاثي راشد عبد الحميد، راشد محمد، ومروان منصور، فيما مثل الوصل جاسم لنجاوي، وليد عيسى، إبراهيم عيسى، وشهدت المواجهة الأولى تفوق جاسم لنجاوي على راشد محمد 3-2،، وفي المواجهة الثانية تغلب مروان منصور لاعب النصر على منافسه وليد عيسى 3-0، واستمر تفوق «العميد» في مواجهة الزوجي بفوز الثنائي راشد محمد وراشد عبد الحميد على وليد وإبراهيم عيسى 3-0، وفي الرابعة عاد لنجاوي لينعش آمال الوصل بالفوز على مروان منصور 3-0، قبل أن تحسم المواجهة الأخيرة اللقب للأزرق بتفوق راشد عبد الحميد نجم «العميد» أمام إبراهيم عيسى 3-1.

واحتفل لاعبو «العميد» بلقب البطولة والتتويج بالميداليات الذهبية بحضور داوود الهاجري رئيس الاتحاد، وعبدالرحمن بالشوارب عضو مجلس إدارة نادي النصر رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، بجانب حسن الزرعوني أمين عام الاتحاد، وعلى الظنحاني عضو مجلس دارة الاتحاد.