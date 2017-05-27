تشيلسي «الإقناع» يتحدى أرسنال في «ليلة الوداع»

لندن(أ ف ب)
يستضيف استاد ويمبلي نهائي الكأس رقم 136، المسابقة الكروية الأعرق على الإطلاق، والذي يجمع تشيلسي المتوج بلقب الدوري، وأرسنال الباحث عن إنقاذ موسمه المخيب.
ويخوض تشيلسي حامل اللقب 7 مرات آخرها في 2012، المواجهة بعد تتويجه بلقب البريميرليج، وذلك في الموسم الأول لمدربه الإيطالي انطونيو كونتي، حيث يسعى الفريق للفوز بالثنائية في موسم أبدع فيه لاعبوه وجهازهم الفني في الفوز بالدوري والتأهل إلى نهائي الكأس.
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وفي ظل الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها من قبل بعض جماهير الفريق، رد مدرب أرسنال الفرنسي أرسين فينجر لدى سؤاله حول احتمال أن تكون المباراة الأخيرة له بعد 21 عاماً في منصبه: لا أعرف.
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