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اجتماع فيينا 20 الجاري يرصد الالتزام بالقرار

سهيل المزروعي: المنتجون ملتزمون بخفض إنتاج النفط
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تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يناير 2017

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

أكد معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، أن اللاعبين الأساسيين في قطاع النفط ملتزمون بقرار خفض الإنتاج قائلاً: «لا داعي للتشكيك في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن الخفض».

وأضاف في تصريحات لـ«الاتحاد» أمس على هامش الافتتاح الرسمي لأسبوع أبوظبي للاستدامة: «إنني على ثقة بالتزام جميع المنتجين بخفض الإنتاج وكل دولة ستنفذ ما وقعت عليه»، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء في «أوبك»، ملتزمة بقرارات تخفيض إنتاج النفط.

وتابع معاليه «الإمارات ملتزمة باتفاق (أوبك) لخفض الإنتاج»، منوهاً بأن الالتزام بالخفض يسهم في تصحيح الأسعار.

ولفت إلى أن معظم الشركات في الدول الأعضاء في أوبك أخطرت زبائنها، بعمليات الخفض ضمن خطة الالتزام بقرار «أوبك» وكانت الشركات الإماراتية والخليجية في المقدمة، وهو مؤشر جيد على الالتزام بالاتفاق، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء في «أوبك» والمستقلة من خارجها، مطالبة بإفادة السوق ومتعامليه، بخطط خفض الإنتاج، كما فعلت «أدنوك»، ومن قبلها «أرامكو» السعودية، وشركات خليجية أخرى.

يذكر أن الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» اتفقت على أول خفض لإنتاج النفط منذ عام 2008، بنهاية نوفمبر الماضي، بمشاركة روسيا، الدولة غير العضو في المنظمة، بنحو 1.7 مليون برميل، وبدأ تنفيذه مطلع الشهر الجاري، ويهدف قرار الخفض إلى الحد من تخمة الإمدادات العالمية، ودعم أسواق النفط، وتقدِّر «أوبك» إنتاجها الحالي، بواقع 33.24 مليون برميل يومياً. ... المزيد
     
 

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