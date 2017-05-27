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برشلونة يتحدى ألافيس في نهائي الكأس الإسبانية

«البارسا» في مهمة الإنقاذ
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تاريخ النشر: السبت 27 مايو 2017

مدريد (أ ف ب)

يملك برشلونة فرصة أخيرة لإنقاذ موسمه، عندما يدافع عن لقبه بطلاً لمسابقة كأس إسبانيا، خلال مواجهته ألافيس، اليوم على ملعب «فيسنتي كالديرون» في العاصمة مدريد في المباراة النهائية، يعتمد البارسا على أسلوبه في الاستحواذ على الكرة والتحكم في إيقاع المباراة، لخلخلة دفاعات المنافس المتوقع أن يعتمد على إغلاق المنافذ الهجومية في وجه ميسي ونيمار.

ويمني الفريق الكتالوني، وتحديداً مدربه لويس إنريكي النفس بالاحتفاظ باللقب للعام الثالث على التوالي، ليكون أفضل طريقة لتوديعه الإدارة الفنية لفريقه بعد 3 مواسم أمضاها على رأسه، وقاده خلالها إلى 8 ألقاب في مختلف المسابقات.

وحقق إنريكي ثلاثية في موسمه الأول «2014-2015» مع النادي الكتالوني «الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا»، وأضاف إليها الكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية، ثم ثلاثية محلية في موسمه الثاني «الدوري والكأس والكأس السوبر»، لكنه يواجه هذا الموسم خطر الخروج خالي الوفاض.

وفقد برشلونة لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، وخرج من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال، على يد يوفنتوس الإيطالي.

وعلق القائد أندريس أنييستا على ذلك قائلاً: ربما سنخوض المباراة النهائية لمسابقة الكأس التي تعتبر الأقل قيمة بين الألقاب الأخرى، لكنه لقب على المحك ومهم بالنسبة لنا وسنسعى إلى الظفر به. ... المزيد
     
 

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