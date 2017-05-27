«البارسا» في مهمة الإنقاذ

مدريد (أ ف ب)

يملك برشلونة فرصة أخيرة لإنقاذ موسمه، عندما يدافع عن لقبه بطلاً لمسابقة كأس إسبانيا، خلال مواجهته ألافيس، اليوم على ملعب «فيسنتي كالديرون» في العاصمة مدريد في المباراة النهائية، يعتمد البارسا على أسلوبه في الاستحواذ على الكرة والتحكم في إيقاع المباراة، لخلخلة دفاعات المنافس المتوقع أن يعتمد على إغلاق المنافذ الهجومية في وجه ميسي ونيمار.

ويمني الفريق الكتالوني، وتحديداً مدربه لويس إنريكي النفس بالاحتفاظ باللقب للعام الثالث على التوالي، ليكون أفضل طريقة لتوديعه الإدارة الفنية لفريقه بعد 3 مواسم أمضاها على رأسه، وقاده خلالها إلى 8 ألقاب في مختلف المسابقات.

وحقق إنريكي ثلاثية في موسمه الأول «2014-2015» مع النادي الكتالوني «الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا»، وأضاف إليها الكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية، ثم ثلاثية محلية في موسمه الثاني «الدوري والكأس والكأس السوبر»، لكنه يواجه هذا الموسم خطر الخروج خالي الوفاض.

وفقد برشلونة لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، وخرج من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال، على يد يوفنتوس الإيطالي.