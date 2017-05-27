«الزعيم» يدخل المعسكر المغلق لـ «موقعة الحسم»

صلاح سليمان (العين)

يخوض العين تدريبه الأساسي الليلة، باستاد هزاع بن زايد، ويطمئن خلاله الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني، على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام استقلال طهران الإيراني، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، والمقرر له الساعة العاشرة و45 دقيقة مساء بعد غد، على استاد هزاع بن زايد، وبدأ «الزعيم» برنامجه التحضيري للقاء المصيري والحاسم وإنقاذ الموسم، مساء الأربعاء الماضي، على ملعب خليفة بن زايد، بعد أن حصل لاعبوه على راحة لمدة 24 ساعة، عقب عودة البعثة صباح الثلاثاء من طهران، بعد أن خاض «البنفسج» مباراة الذهاب التي خسرها بهدف من ركلة جزاء، في الوقت القاتل، وعقب تدريب اليوم ستتوجه بعثة العين إلى فندق هيلتون، ليدخل اللاعبون في معسكر مغلق يستمر إلى موعد المباراة المرتقبة.

وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية، أدى لاعبو العين تدريباتهم بتركيز كبير، وبمعنويات مرتفعة، وبحماس منقطع النظير، أبدوا من خلالها رغبتهم الأكيدة، في الخروج من ملعب المباراة بنتيجة إيجابية، تمنحهم كل الحق في انتزاع بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية، ويعود الفريق مساء الغد، لأداء التدريب الأخير على الاستاد نفسه، ومن المتوقع أن تستمر لمدة ساعة فقط، يضع خلالها المدرب لمساته الأخيرة على خطة اللعب التي يواجه بها المنافس، ومتابعة أداء جميع اللاعبين، والتأكد من مدى جاهزية الأساسيين والبدلاء من النواحي البدنية والفنية والمعنوية، بالإضافة إلى الاطمئنان على أن اللاعبين تخلصوا من الأخطاء التي وقعوا فيها في مبارياتهم الأخيرة، والتي تمت معالجتها والتنبيه إليها في التدريبات الماضية، وتابعها عدد من مسؤولي شركة نادي العين لكرة القدم، وبعض الجماهير الذين حرصوا على الاطمئنان على سير الاستعدادات ورفع معنويات اللاعبين.

ومن جهة أخرى، تصل إلى الدولة مساء اليوم، عن طريق مطار دبي الدولي بعثة استقلال طهران، وتضم 52 شخصاً، من بينهم 22 لاعباً، وقع عليهم اختيار المدرب منصوريان لمواجهة العين في «دار الزين»، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري والطبي، وتتوجه فور وصولها مباشرة إلى مقر إقامتها، في فندق دانات بمدينة العين، ويؤدي الفريق الإيراني مرانه الرئيس مساء غد، على استاد هزاع بن زايد، وفقاً للائحة المسابقة.

وأكد إسماعيل أحمد، مدافع منتخبنا الوطني والعين، أهمية إعلان «الزعيم» تأهله إلى ربع النهائي، بتحقيق النتيجة الإيجابية المنتظرة، وذلك عندما يستضيف استقلال طهران، وقال: الحسم في مواجهة الإياب على استاد هزاع بن زايد، بغض النظر عن النتيجة التي انتهت إليها مباراة الذهاب، والتي تأخرنا فيها بهدف، وأعتقد أن «البنفسج»، على ملعب أزادي، قدم مردوداً قوياً أمام أكثر من 65 ألف متفرج، وندرك جيداً المطلوب منا في المباراة القادمة، والأمر الأهم يتمثل في عدم استقبال مرمانا لأي هدف، والتعامل بالتركيز المطلوب وعدم الاستعجال.