الجهاز الفني لـ «الأبيض» يرفض الراحة في رمضان

معتز الشامي (دبي)
رفع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني شعار «لا وقت للراحة»، حيث يتمسك باستمرار التدريبات اليومية، لبعض العناصر الذين تم استدعاؤهم إلى القائمة، من الموجودين داخل الدولة، كما بذل الجهاز الإداري جهوداً لمحاولة التواصل مع باقي اللاعبين المعلنة أسماؤهم، على أمل وصولهم قبل الموعد الرسمي للتجمع، والدخول في معسكر داخلي اعتباراً من الثلاثاء المقبل، قبل السفر في الأول من يونيو المقبل، إلى معسكر ماليزيا، ومواصلة التحضيرات بالعاصمة كوالالمبور، وخوض تجربة أمام لبنان 7 يونيو، والسفر مباشرة صباح اليوم التالي إلى بانكوك، لمواجهة تايلاند 13 من الشهر نفسه ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وقرر باوزا بدء تدريبات تعارف يومية، للتعرف على اللاعبين الموجودين بالدولة، من القائمة المختارة للمعسكر المغلق لـ «الأبيض»، وبالفعل لبى إسماعيل مطر، طارق أحمد، سالم صالح، حسن إبراهيم الدعوة، وحضر اللاعبون يومي الأربعاء والخميس الماضيين، فضلاً عن استدعاء الحارسين عادل الحوسني «الشارقة»، خالد السناني «الجزيرة»، للوقوف على مستواهما، واختبار أحدهما حارساً ثالثاً لـ «الأبيض»، بعد قرار المدرب بضم ماجد ناصر وخالد عيسى حارسين أساسيين للمنتخب.
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وكان باوزا استدعى قائمة موسعة لمعسكر «الأبيض» الحالي في دبي، الهدف منها التعرف على إمكانيات اللاعبين ومهاراتهم، واختيار الأفضل لتمثيل المنتخب في مباراة تايلاند القادمة ضمن الجولة الثالثة لدور الإياب من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم «روسيا 2018»، والقائمة تضم علي مبخوت، محمد فوزي، خلفان مبارك، فارس جمعة، خالد السناني «الجزيرة»، حسن إبراهيم، محمد مرزوق «الشباب»، طارق أحمد، سالم صالح، محمود خميس «النصر»، حمدان الكمالي، إسماعيل مطر، خالد باوزير، محمد العكبري، طارق أحمد الخديم، راشد علي «الوحدة»، عبد العزيز هيكل، عبد العزيز صنقور، وليد عباس، خميس إسماعيل، حبيب الفردان، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل، ماجد ناصر «الأهلي»، أحمد برمان، مهند سالم، عمر عبد الرحمن، خالد عيسى، محمد أحمد، إسماعيل أحمد «العين»، عادل الحوسني من الشارقة.
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كما يرغب باوزا في التعرف عن قرب على مستوى العناصر الأساسية لتشكيلة المنتخب بشكل عام، خاصة الخط الأمامي، وهما أحمد خليل وعلي مبخوت، وتصب التوقعات في مصلحة تمسك باوزا بأغلب عناصر التشكيلة الأساسية المعروفة للمنتخب، بينما يكون التغيير في أضيق الحدود، أو بحسب الرؤية الفنية لطريقة اللعب المنتظر أن يظهر بها المنتخب، ويبدأ باوزا في تنفيذها مع اللاعبين فور اكتمال القائمة، ووصول جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمنتخب الوطني.
ويعرف عن باوزا تمسكه بالأداء بطريقة 4-3-2-1، وصرح في وقت سابق بأنه لن يغير طريقة لعبه وأسلوبه التكتيكي مع المنتخب الوطني، ما يعني اعتماده على رأس حربة وحيد، وهو ما يرفع مؤشرات الدفع بمبخوت مهاجماً صريحاً للمنتخب، بعد سنوات قضاها «الأبيض» معتمداً على طريقة 4-4-2، بالاعتماد على خليل ومبخوت في الهجوم، وربما يدفع باوزا باللاعبين، بحيث يكون أحدهما مهاجماً متأخراً، والآخر يلعب رأس حربة وحيد، لزيادة القوة الضاربة للمنتخب، وهو ما يظهر على وجه أوضح خلال الودية الأولى للمنتخب في ماليزيا أمام لبنان.