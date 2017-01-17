«مواصفات» تنتهي من إعداد «نظام إماراتي للمركبات الكهربائية»

أبوظبي (الاتحاد)

أقر مجلس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» نظاماً إماراتياً للمركبات الكهربائية يعد الأول من نوعه إقليمياً تمهيداً لاعتماده من مجلس الوزراء الموقر، واستكمال إجراءات إصداره للبدء في تطبيقه فعلياً، حسب ما قال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير الدولة رئيس مجلس «مواصفات» خلال مؤتمر صحفي على هامش مشاركة الهيئة في «القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017»، التي انطلقت أمس، وتستمر 4 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال معالي راشد أحمد بن فهد، إن النظام يعتبر حجر الأساس لتمكين تداول المركبات الكهربائية في أسواق الدولة من خلال توفير المظلة التنظيمية الشاملة لآليات وتقنيات المنتجات المستخدمة في هذا المجال بما يضمن سلامة وكفاءة تداولها ويسهم في تحقيق النمو المستدام الذي يوازن بين التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعلن معاليه بدء التطبيق الإلزامي لمواصفة قياسية جديدة تضع حدوداً دنيا لكفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية لمضخات المياه مشيراً معاليه إلى أن إطلاق هذه المواصفة الهامة يأتي في إطار خطة الهيئة لإعداد لوائح فنية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه وخفض التأثيرات البيئية السلبية للمنتجات عن طريق إصدار لوائح فنية وتشريعات تهدف كذلك لضمان حماية البيئة والمواد الطبيعية للدولة كأحد برامج البيئة المستدامة استكمالاً لسلسلة اللوائح الفنية التي أصدرتها الهيئة بخصوص كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية.

وأكد معاليه في كلمة ألقاها نيابة عنه عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن إقرار مجلس إدارة الهيئة لـ»النظام الإماراتي للمركبات الكهربائية» والتطوير المستمر لأنظمة ومواصفات ولوائح ترشيد استهلاك الطاقة والمياه يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة، التي تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي 40% ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50% من خلال مزيج من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.