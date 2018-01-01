مؤشر قطر يودع 2017 متراجعـاً بنسبـة 0.03%

الدوحة (مواقع إخبارية)

أقفلت بورصة قطر عام 2017 على تراجع لتسجل آخر الجلسات، هبوط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 8523.38 نقطة، خاسرًا 262 نقطة. وزادت السيولة إلى 194.60 مليون ريال مقابل 189.95 مليون ريال في الجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 10.94 مليون سهم، مقارنة بـ 7.39 مليون سهم بجلسة الخميس.

وضغط على المؤشر الأحد تراجع عدد من الأسهم القيادية المتداولة، والتي تمثل أكثر من 37% الوزن النسبي للمؤشر، وهي المصرف والصناعات قطر بـ1.02%، ثم الوطني بواقع 0.77%. وتصدر التأمين القطاعات المتراجعة بـ 2.35%؛ بضغط من سهم الدوحة للتأمين الأكثر انخفاضًا 3.45%، وتراجع سهم قطر للتأمين 3.15%.

وهبط الصناعة 0.04%، لانخفاض سهمي الكهرباء والماء وصناعات قطر بنسبة 1.66% للأول، و1.02% للثاني. وفي المقابل، تصدر سهم البضائع القطاعات المرتفعة 1.99%، بدعم نمو 7 أسهم تقدمها الرعاية متصدر القائمة الخضراء بـ 10%. وزاد البنوك 0.17%؛ لصعود عدد من أسهمه على رأسها الأهلي بـ 9.83%. وبالنسبة لأنشط الأسهم تداولًا، فقد تصدر الأول المرتفع 1.40% الكميات بـ 2.8 مليون سهم، وتصدر سهم الريان السيولة بقيمة 19.5 مليون ريال صاعدًا 1.75%.

واعتبرت وكالة «بلومبيرج» الأميركية، بورصة قطر أنها صاحبة الأداء الأسوأ في العالم لعام 2017، متوقعة أن تبدأ الأسهم القطرية العام المقبل 2018 بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام 2010 مقارنة بأقرانها من الأسواق الناشئة، وهو ما اعتبرته تغيراً لأسهم الدولة التي كانت يتم تداولها بأسعار عالية معظم السنوات الثلاث الماضية.