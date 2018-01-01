مؤشر قطر يودع 2017 متراجعـاً بنسبـة 0.03%

الدوحة (مواقع إخبارية)
أقفلت بورصة قطر عام 2017 على تراجع لتسجل آخر الجلسات، هبوط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 8523.38 نقطة، خاسرًا 262 نقطة. وزادت السيولة إلى 194.60 مليون ريال مقابل 189.95 مليون ريال في الجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 10.94 مليون سهم، مقارنة بـ 7.39 مليون سهم بجلسة الخميس.
وضغط على المؤشر الأحد تراجع عدد من الأسهم القيادية المتداولة، والتي تمثل أكثر من 37% الوزن النسبي للمؤشر، وهي المصرف والصناعات قطر بـ1.02%، ثم الوطني بواقع 0.77%. وتصدر التأمين القطاعات المتراجعة بـ 2.35%؛ بضغط من سهم الدوحة للتأمين الأكثر انخفاضًا 3.45%، وتراجع سهم قطر للتأمين 3.15%.
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واعتبرت وكالة «بلومبيرج» الأميركية، بورصة قطر أنها صاحبة الأداء الأسوأ في العالم لعام 2017، متوقعة أن تبدأ الأسهم القطرية العام المقبل 2018 بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام 2010 مقارنة بأقرانها من الأسواق الناشئة، وهو ما اعتبرته تغيراً لأسهم الدولة التي كانت يتم تداولها بأسعار عالية معظم السنوات الثلاث الماضية.