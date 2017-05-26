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«خطة حضرية».. آلاف السكان في موسكو يواجهون الطرد
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تاريخ النشر: الجمعة 26 مايو 2017

موسكو (أ ف ب)

تسعى السلطات في موسكو إلى هدم آلاف المباني القديمة المسماة «خروتشوفكي»، نسبة إلى عهد الزعيم السوفييتي في الخمسينيات والستينيات «نيكيتا خروتشوف»، وهو ما يعني أن مئات الآلاف من السكان مضطرون إلى تغيير مساكنهم أو الطرد منها.

واشترت «فاليريا إيفسييفا» وزوجها «أليكسي» قبل عام شقة في مبنى صغير قرب منتزه في موسكو، غير أن السلطات تسعى إلى هدمه ونقل مقرّ سكن الزوجين إلى داخل أحد الأبراج. فالمبنى المؤلف من أربع طبقات والمشيد في سنة 1957 مهدد حالياً بالهدم، لأن السلطات البلدية في موسكو تعتبره متداعياً وقديماً.

وتقول «فاليريا» البالغة من العمر 31 عاماً، والتي تعمل في شركة صغيرة للتجهيزات الطبية: «إنه مبنى من الطوب، والجميع يعلم أنه قد يصمد 150 عاماً، لذا فإن الأمر بمثابة صدمة بالنسبة لنا».

وتعتبر مباني «خروتشوفكي» من أبرز المعالم المعمارية لضواحي موسكو، وأيضاً في مدن روسية عدة، حيث سمحت بحل أزمة السكن التي كانت تشهدها البلاد. وهي في موسكو خصوصاً واحدة من أبرز مخلفات الاتحاد السوفييتي بعد أكثر من ربع قرن على انهياره.

غير أن رئيس بلدية موسكو «سيرجي سوبيانين»، المدعوم من الكرملين، يسعى إلى استبدال آلاف المباني الصغيرة بأخرى شاهقة تسمح بإيواء عدد أكبر من العائلات في إطار خطة حضرية في العاصمة، التي تجد صعوبة متنامية في تقديم السكن لقاطنيها البالغ عددهم 12 مليون نسمة. والإعلان في نهاية فبراير عن الهدم كان يشمل في البداية ثمانية آلاف مبنى يعيش فيها 1.6 مليون نسمة. غير أن احتجاجات كبيرة في صفوف السكان الذين كانوا يخشون خصوصاً ضياع حقوقهم كمالكين، قادت سريعاً السلطات إلى إعادة النظر في مشروعها؛ إذ بات يشمل 4500 مبنى يعيش فيها مئات آلاف الأشخاص. وسمحت مباني «خروتشوفكي» لعائلات كاملة بالحصول على استقلالية، بعدما عاشت لعقود في مساكن معروفة باسم «كومونالكي» تتعايش فيها عائلات عدة تحت سقف واحد. ... المزيد
     
 