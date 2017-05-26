«خطة حضرية».. آلاف السكان في موسكو يواجهون الطرد

موسكو (أ ف ب)

تسعى السلطات في موسكو إلى هدم آلاف المباني القديمة المسماة «خروتشوفكي»، نسبة إلى عهد الزعيم السوفييتي في الخمسينيات والستينيات «نيكيتا خروتشوف»، وهو ما يعني أن مئات الآلاف من السكان مضطرون إلى تغيير مساكنهم أو الطرد منها.

واشترت «فاليريا إيفسييفا» وزوجها «أليكسي» قبل عام شقة في مبنى صغير قرب منتزه في موسكو، غير أن السلطات تسعى إلى هدمه ونقل مقرّ سكن الزوجين إلى داخل أحد الأبراج. فالمبنى المؤلف من أربع طبقات والمشيد في سنة 1957 مهدد حالياً بالهدم، لأن السلطات البلدية في موسكو تعتبره متداعياً وقديماً.

وتقول «فاليريا» البالغة من العمر 31 عاماً، والتي تعمل في شركة صغيرة للتجهيزات الطبية: «إنه مبنى من الطوب، والجميع يعلم أنه قد يصمد 150 عاماً، لذا فإن الأمر بمثابة صدمة بالنسبة لنا».

وتعتبر مباني «خروتشوفكي» من أبرز المعالم المعمارية لضواحي موسكو، وأيضاً في مدن روسية عدة، حيث سمحت بحل أزمة السكن التي كانت تشهدها البلاد. وهي في موسكو خصوصاً واحدة من أبرز مخلفات الاتحاد السوفييتي بعد أكثر من ربع قرن على انهياره.