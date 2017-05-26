ماكرون.. خطوات أولى في نادي الكبار

بروكسل (أ ف ب)

يخطو إيمانويل ماكرون خطوته الأولى في نادي كبار قادة العالم على الساحة الدولية، غير أن الرئيس الفرنسي الجديد ليس مبتدئاً على الساحة الدولية.

ويقول «غاسبار غانتزر»، الذي عينه الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا أولاند، مسؤولاً إعلامياً في الإليزيه: «إن ما يعيشه ماكرون الآن بصفته رئيساً للجمهورية، مرّ به قبلاً عندما كان مستشار اقتصادياً للرئيس أولاند قبل خمس سنوات».

والتقى ماكرون الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حول غداء عمل في بروكسل، قبل المشاركة في قمة للحلف الأطلسي أمس.

وأوضح «غانتزر» متذكراً: «كان معاونه الأساسي حول كل المسائل الاقتصادية ومكلفاً مع آخرين الإعداد لقمم أوروبية وأيضا لقمتي مجموعة الثماني والعشرين، وهو ما أتاح له إقامة علاقات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومعاونيها وأيضاً لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».