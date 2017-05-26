«كمائن الحنطة».. استراتيجية جديدة لإنقاذ الحصاد من «داعش»

بعقوبة (شينخوا)

دفعت الهجمات التي يشنها تنظيم داعش الإرهابي على حقول الحنطة لحرقها في القرى الزراعية على الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، إلى حالة استنفار خلقت أسلوبا دفاعياً جديداً لجأ إليه المزارعون لحماية حقولهم.

وقال «محمد ضيفان العبيدي» رئيس مجلس بلدة العظيم شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى: «إن تنظيم داعش أحرق حقولاً واسعة من محصول الحنطة، تبلغ مساحتها مئات الأفدنة في القرى على الحدود الفاصلة مع محافظة صلاح الدين كرد فعل انتقامي من قبل التنظيم الإرهابي بسبب مواقف أهالي تلك القرى في دعمهم القوات الأمنية ورفضهم فكر داعش ومقاومته».

وأضاف العبيدي: «إن هجمات تنظيم داعش على حقول الحنطة خاصة للقرى المحررة، خلقت حالة استنفار واسعة بالنسبة لمزارعي بلدة العظيم الذين يعتمدون بنسبة 90 في المئة على هذا المحصول في تأمين معيشتهم»، لافتاً إلى أن حالة الاستنفار خلقت أسلوباً دفاعياً في حماية الحقول أطلق عليه محليا بـ«كمائن الحنطة».

وأوضح العبيدي أن كمائن الحنطة تتركز على فكرة إنشاء نقاط مرابطة حول الحقول ليلاً ونهاراً لمنع أي اقتراب من قبل مسلحي «داعش»، إلى حين الانتهاء من موسم الحصاد الذي بدأ منذ عدة أيام.