«اخرج تامر».. دعوة تؤجج الفوضـى السياسية في البرازيل

برازيليا (أ ف ب)

تشهد برازيليا فوضى عارمة نتيجة التعبئة الشديدة ضد الرئيس البرازيلي ميشال تامر، ما بين تظاهرات يتم تفريقها بواسطة الغازات المسيلة للدموع وحريق في وزارة الزراعة، وهو ما دفع الحكومة إلى نشر الجيش لاستعادة السيطرة على الوضع، قبل أن ينهي انتشاره أمس.

وأعلن وزير الدفاع «راوول جونغمان» للصحافيين أن «هناك حالياً قوات فيدرالية هنا في قصر إيتاماراتي (مقر وزارة الخارجية)، وستصل قوات أخرى لضمان حماية المباني الوزارية».

واندلعت الصدامات حين كانت الحشود تتوافد إلى وسط العاصمة البرازيلية، متوجهة إلى قصر «بلانالتو» الرئاسي، حيث تصدت لها الشرطة، مستخدمة قنابل مسيلة للدموع، فرد بعض المتظاهرين الملثمين بالرشق بالحجارة.

وأسفر يوم التظاهرات عن إصابة 49 شخصاً بجروح، أحدهم بالرصاص، وتوقيف سبعة أشخاص، فيما لحقت أضرار بثماني وزارات وكاتدرائية برازيليا، حسب حصيلة السلطات.