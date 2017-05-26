تفكيك خلية «داعشية» تحضر لاعتداء في روسيا

موسكو (وكالات)

أوقف جهاز الأمن الداخلي الروسي «اف اس بي» امس أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش، موضحاً أنهم كانوا يعدون لارتكاب اعتداء في وسائل النقل المشترك في موسكو.

وصرح الجهاز في بيان أن «الأربعة في التنظيم الإرهابي، وبينهم رعايا روس ومن آسيا الوسطى، كانوا يعدون لهجوم بوساطة متفجرات يدوية الصنع في وسائل النقل المشترك». وأضاف أنه «خلال عملية تفتيش لمنزل الموقوفين، عثرت قوات الأمن على مخبأ لتصنيع متفجرات وعبوات يدوية الصنع جاهزة للاستعمال مع مكوناتها، إضافة إلى أسلحة آلية وذخائر وقنابل يدوية». وتابع أن السلطات ضبطت «وثائق وتسجيلات فيديو من الاتجاه المتطرف والإرهابي».