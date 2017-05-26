«الشيوخ» الأميركي يقر مشروع عقوبات ضد إيران

واشنطن (رويترز)

وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي امس، على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران لقيامها بتطوير صواريخ باليستية ودعم جماعات إرهابية متشددة، ونقل أسلحة، فضلًا عن انتهاكات لحقوق الإنسان. وأقرت اللجنة مشروع القانون بموافقة 18 عضواً ومعارضة ثلاثة فقط، مما يمهد الطريق لطرحه على المجلس.

وقال المشرعون الذين أيدوا المشروع، إنهم لا يعتقدون أن إقراره سيمثل انتهاكاً لبنود الاتفاق النووي الذي أبرم العام 2015 بين إيران والقوى العالمية. ويحتاج المشروع لموافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى يصبح قانوناً.

كان الجمهوريون والديمقراطيون قد طالبوا بالرد على أنشطة إيران لتطوير صواريخ باليستية وغيرها من الممارسات.

وواصلت إيران امس، تحديها للمجتمع الدولي، وأعلنت على لسان العميد أمير علي حجي زاده قائد قطاع الطيران في الحرس الثوري الإيراني امس، أن طهران شيدت مصنعاً ثالثاً تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الباليستية.