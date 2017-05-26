عباس يطلب تدخلاً أميركياً في قضية الأسرى

عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي، وكالات (رام الله، غزة)

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس المبعوث الأميركي لعملية السلام جيسون غرينبلات، بالتدخل لحل قضية الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في كلمة خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية لحركة «فتح» في مقر الرئاسة الفلسطينية: «التقينا المبعوث الأميركي وشرحنا له قضية إضراب الأسرى المستمر منذ 17 أبريل الماضي بشكل تفصيلي، وطالبنا الجانب الأميركي بالتدخل بما يضمن حقوق الأسرى وتحقيق مطالبهم الإنسانية، ونأمل خلال الفترة القليلة المقبلة أن نكون على اتصال معه من أجل أن يعطينا جوابا من الجانب الإسرائيلي حول مطالب أسرانا»، معربا عن أمله في أن يصل الجواب «اليوم أو غدا».

ويطالب الأسرى بتحسين أوضاعهم المعيشية في السجون وإلغاء الاعتقال الإداري. وقال عباس «إن قضية الأسرى صعبة وحساسة، والعالم كله يعرف أن مطالبهم إنسانية ولا يوجد لدى إسرائيل أي مبرر لرفضها خصوصا أن هذه المطالب كانت موجودة في الماضي، مشيراً إلى «إن إسرائيل تحاول أن تعاقب أسرانا وتعاقبنا برفضها هذه المطالب الإنسانية، ونحن صابرون وصامدون حتى نحصل على حل يرضي الجميع».

ويخوض الأسرى داخل سجون الاحتلال إضرابا عن الطعام لليوم الـ 39 على التوالي.