«مدينة مصدر» تستقطب 140 شركة جديدة خلال 2016

سيد الحجار (أبوظبي)

استقطبت المنطقة الحرة في مدينة مصدر أكثر من 140 شركة جديدة خلال العام 2016، ليرتفع بذلك عدد الشركات المسجلة إلى نحو 340 شركة محلية وعالمية.

وقال محمد الفردان، مدير إدارة المنطقة الحرة في مدينة مصدر لـ«الاتحاد»، إن الشركات المحلية تمثل نحو 20 إلى 30% من إجمالي المؤسسات العاملة بالمدينة، موزعة ما بين شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة.

وأوضح أن العام الماضي، شهد طرح حزمة جديدة من التراخيص المُصمّمة خصيصاً لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على تأسيس مشاريعهم في المنطقة الحرة للأعمال في مدينة مصدر، حيث تضم التراخيص الجديدة عدد من الأنشطة المناسبة لرواد الأعمال.

وأضاف أن هذه التراخيص استقطبت عدداً من الشباب ورواد الأعمال الذين تواصلوا مع المدينة، لا سيما في ظل ما يتم توفيره لهم من مزايا تسهم في تقليص مخاطر المشاريع الجديدة.