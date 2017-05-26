«أخبار الساعة»: مجلس التعاون نموذج للتجمعات الإقليمية الفاعلة والمؤثرة

أبوظبي (وام)
قالت نشرة «أخبار الساعة»، الصادرة عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، إن اليوم يوافق الذكرى الـ 36 لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أصبح يمثل نموذجاً للتجمعات الإقليمية الفاعلة والمؤثرة ليس فقط في المنطقة، وإنما في العالم أجمع، سواء لما حققه من إنجازات نوعية في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والثقافية، أو لدوره الفاعل في جهود حل القضايا والأزمات المختلفة التي تشهدها المنطقة، أو لقدرته على التصدي للتحديات والمخاطر التي واجهته، والحفاظ على مصالح الشعوب الخليجية وتعزيز حقها في الأمن الشامل والازدهار.
وقالت النشرة، إن تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدى مشاركته في القمة الخليجية - الأميركية التي انعقدت في الرياض مؤخراً، عبرت عن الموقع المحوري لمجلس التعاون ودوره المؤثر في الأحداث والتطورات المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث أكد أن هذه القمة تعبر بوضوح عن أهمية دول التعاون على الساحتين الإقليمية والعالمية، ودورها الأساسي والمؤثر في التعامل مع الملفات والقضايا المثارة في المنطقة، بالتعاون والتنسيق مع حلفائها وأصدقائها في العالم، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، إضافة إلى أنها تؤكد الموقع المحوري لمنطقة الخليج العربي في السياسة الأميركية، واهتمام الإدارة الأميركية بالاستماع إلى قادة دول مجلس التعاون حول مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
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وأكدت أن هذه المكانة المتميزة التي حققها المجلس طوال مسيرته الحافلة بالعطاء والإنجاز لم تأت من فراغ، وإنما نتاج العديد من العوامل.. أولها الرؤى الحكيمة والثاقبة لقادة دوله وقدرتهم الكبيرة على القراءة الصحيحة للمتغيرات الداخلية والخارجية، وإيمانهم الصلب بأهمية التضامن الخليجي باعتباره ضمانة أساسية لتحقيق المصالح المشتركة.
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وأكدت النشرة أن الدعم الإماراتي لمجلس التعاون كان مبدأ ثابتاً منذ انطلاق القمة الخليجية الأولى في أبوظبي العام 1981، فطوال هذه السنوات حرصت الإمارات على دعم مسيرة المجلس وتطوير آليات عمله، وكان للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» دور بارز ومميز في دفع مجلس التعاون إلى الأمام وتقوية أسس التعاون والتكامل بين دوله، كي يحقق آمال وتطلعات الشعوب الخليجية في الأمن والاستقرار والرفاه.