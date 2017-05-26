البحرين: أحكام بالسجن وإسقاط الجنسية عن مدانين بالإرهاب

المنامة (وام ، بنا)

قضت المحكمة الجنائية الكبرى في مملكة البحرين بسجن 17 متهما ــ مدداً تتراوح بين سنتين والمؤبد ــ وإسقاط الجنسية عن ثمانية منهم بتهم تأسيس جماعة إرهابية والشروع في القتل والتدريب على استعمال أسلحة، بجانب إخفاء متهمين بجناية وحيازة سلاح ناري وذخائر لتنفيذ أعمال إرهابية. وصرح رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية ، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً أمس على سبعة عشر متهماً بجناية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة والشروع في قتل موظف عام والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي وإخفاء متهمين بجناية والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها بالسجن المؤبد لخمسة متهمين والسجن عشر سنوات لثلاثة متهمين والحبس ثلاث سنوات لخمسة متهمين والحبس سنتين لثلاثة متهمين وإسقاط الجنسية عن ثمانية متهمين عما اسند إليهم من اتهام وبمصادرة المضبوطات».

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين عملت للتخطيط، على استهداف رجال الأمن وقتلهم وتنفيذاً لذلك المخطط تم توفير سلاح ناري لاستخدامه في الجريمة وتحديد مكان لارتكاب جريمتهم واستدراج أحد ضباط وزارة الداخلية إلى منطقة سترة بتاريخ 22 /&rlm&rlm 5 /&rlm&rlm 2016 من قبل أحد المتهمين وقيام آخر والذي سبق وأن تلقى تدريبات عسكرية لاستعمال الأسلحة والمفرقعات بإطلاق النار على المجني عليه حال وصوله إلى الموقع. وبإجراء التحريات الجدية والمكثفة تم التوصل إلى المتهمين، وتم القبض على أحد عشر متهماً وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية ، فتم إحالة المتهمين جميعاً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية في جلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان. وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف بالطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.

السودان يدعم الإجراءات الأمنية في المملكة

المنامة (بنا)

عبرت جمهورية السودان عن دعمها الكامل لكل الإجراءات القانونية والأمنية التي اتخذتها مملكة البحرين مؤخرا لصون وحدتها الوطنية وحماية أمنها واستقرارها، مرحبةً بإجراءات المملكة في بسط سلطة القانون على منطقة الدراز.

وأشارت السفارة السودانية في مملكة البحرين في بيان، إلى تجدد مساندة السودان «الجهود الصادقة والمخلصة التي تبذلها مملكة البحرين، بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد من أجل تعزيز أسس الحوار الوطني وتقوية صرح البناء الديمقراطي، وترسيخ الاستقرار والتماسك بين مكونات الشعب البحريني».