تطور الإمارات لا يتوقف وريادة في الطاقة البديلة

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

وصف اخيمتزهان ياسيموف، الوزير الكازاخستاني رئيس مجلس إدارة شركة «إكسبو أستانا 2017» الوطنية، التطور الذي تشهده الإمارات بأنه تطور لا يتوقف، خصوصاً في السنوات الأخيرة، التي توجهت فيها الإمارات إلى الاعتماد على الطاقة البديلة بعيداً عن النفط، لتصبح دولة رائدة في هذا المجال، مشيراً إلى انطلاق فعاليات «إكسبو أستانا 2017» في كازاخستان من 10 يوليو إلى 10 سبتمبر من العام الجاري بمشاركة 112 دولة و18 منظمة دولية تحت شعار «الطاقة المستقبلية».

وقال في حوار مع «الاتحاد»، أمس، «الإمارات تعد الشريك الأمثل في مختلف القطاعات لتشابه الأهداف الاستراتيجية للإمارات في التوجه إلى المستقبل مع الأهداف الاستراتيجية لكازاخستان»، مشيراً إلى أن الإمارات أكبر دولة يتم التعاون معها في مجالات الطاقة المتجددة والخضراء. ونوه إلى أن «إكسبو أستانا 2017» سيسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادية كبيرة لكازاخستان، فضلاً عن النقلة النوعية في الترويج السياحي والإعلان عن الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات بكازاخستان. وسيتناول المعرض أهداف، خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واستخدام الطاقة بكفاءة، والطاقة في متناول الجميع، باعتبارها واحداً من العناصر الأساسية لاحتياجات الإنسان وحقاً من حقوقه.

وذكر أن «إكسبو أستانا 2017» يُعقد للمرة الأولى في دول الكومنولث، مشيراً إلى أن الحدث مخصص لدعم بدائل الطاقة المتجددة وتقنياتها. وقال ياسيموف «يشارك مجلس إدارة شركة (إكسبو أستانا 2017 الوطنية) في معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي بجناح خاص، ليحظى الزائرون بفرصة الاطلاع على الأحداث الرئيسية وأجنحة المعرض المتنوعة ومقابلة نخبة من المتحدثين الرسميين ومشاهدة مجموعة من المشاريع الخضراء في العاصمة الكازاخستانية».

وأضاف «تعد مشاركتنا في حدثٍ رائدٍ كالقمة العالمية لطاقة المستقبل أمراً غايةً في الأهمية بالنسبة إلينا نظراً إلى أنها تعكس رؤيتنا الطموحة للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة وتطوير الطاقة الخضراء في العالم»، موضحاً أن كازاخستان والإمارات تنشدان هدفًا استراتيجيًا مشتركًا يتمثل في تحقيق التنوع الاقتصادي استعدادًا لمستقبلٍ خالٍ من النفط.