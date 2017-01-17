رئيس كازاخستان يدعو إلى زيادة الاستثمارات الإماراتية في بلاده

أبوظبي (الاتحاد)

التقى نور سلطان نزار باييف، رئيس جمهورية كازاخستان، ممثلي قطاع الأعمال والفعاليات الاقتصادية بالدولة، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وتحدث نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان في بداية اللقاء، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الإماراتية للاستثمار في بلاده في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية التي من أهمها قطاع البنية التحتية والتعدين والطاقة والزراعة، مشيراً إلى أن قيمة الاستثمارات الإماراتية في بلاده تجاوزت الملياري دولار، كما أن هناك 200 شركة إماراتية تعمل في كازاخستان، ما يجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري عربي في كازاخستان.

وقال: إن بلاده تحاول تنويع اقتصاد بلادها، حيث قامت منذ عام 2010 بتطوير برنامج التنمية الصناعية بهدف تقليل الاعتماد على النفط، وعملت خلال السنوات الخمس الماضية على إطلاق 1000 مشروع، وتأمل في أن تصبح ضمن أكثر 50 دولة في العالم تطوراً حتى عام 2050.

وأوضح أن كازاخستان تنتج 500 طن من النحاس والرصاص، كما أنه تتوافر أراضٍ زراعية جاهزة للاستثمار، ودعا الشركات الإماراتية للاستثمار في هذه القطاعات، حيث تعفى الشركات الراغبة في الاستثمار من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات.