ولي عهد أبوظبي: زايد وضع الإمــــارات على درب الاستدامة والازدهار

سيد الحجار، وام (أبوظبي)

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى جانبه عدد من قادة دول العالم، الفائزين التسعة بـ «جائزة زايد لطاقة المستقبل 2017»، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أمس في أبوظبي ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في السير على نهج وإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع دولة الإمارات على درب تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ومن خلال هذه الجائزة التي تحمل اسمه، تتطلع الإمارات إلى تشجيع الآخرين على اتخاذ خطوات مماثلة في هذا الاتجاه.

وقال سموه «إننا نحتفي اليوم بنجاح هذه الرؤية من خلال العمل لأجل توفير الطاقة والتكنولوجيا والمياه على نطاق أوسع للمزيد من سكان العالم، بما يوفر المزيد من الفرص للارتقاء بمستويات التعليم والصحة وتمكين المرأة ودعم الأطفال والمحتاجين حول العالم».

وأشار سموه إلى أن تطلعات وجهود جائزة زايد لطاقة المستقبل، وسعيها لتشجيع الآخرين على مد يد العون والعطاء وتمكين الآخرين في جميع أنحاء العالم، تنسجم مع البعد الإنساني المتجسد في مبادرة «عام الخير» التي انطلقت بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.