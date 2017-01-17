«ضمان»: 2017 منصة انطلاق للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الإمارات

حسام عبدالنبي (دبي)

سيكون عام 2017 عاماً مهماً بالنظر إلى المستقبل المشرق الذي نراه أمامنا حيث سيوفر 2017 منصة انطلاق للاستفادة من الفرص الاستثمارية، حسب توقعات شركة «ضمان للاستثمار»، مرجعة توقعاتها المتفائلة إلى ستة عوامل هي: إصلاحات الدعم الحكومي، والدخول إلى أسواق الدَّيْن، وفرض الضرائب (ضريبة القيمة المضافة)، إضافة إلى سحب الاستثمارات من الشركات المملوكة للدولة، وتوحيد المؤسسات التجارية، وكذا زيادة النشاطات المدفوعة بالفعاليات، (مثل أكسبو 2020).

ونفت شركة «ضمان للاستثمار» أن يتسبب إدخال ضريبة القيمة المضافة في الإمارات في رفع أسعار السلع الأساسية، أو ارتفاع معدل التضخم أو التأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال تقرير صادر عن الشركة أمس، إن إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 2018 لن تؤثر بشكل كبير على أسعار بيع المواد الاستهلاكية خصوصاً أن الإمارات تعتزم إعفاء قطاعات الرعاية الصحية والتعليم و150 سلعة غذائية أساسية من ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي سيحدّ ذلك من أي تأثير سلبي على الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

وذكر التقرير أنه لم يكن لقيام المملكة المتحدة بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% في أبريل 1973 أي تأثير ملموس على التضخم، بينما تسبب إدخال كندا لضريبة بنسبة 7% على السلع والمبيعات في يناير 1991 في ارتفاع معدل التضخم من 5% إلى 7% خلال 4 أشهر فقط، مشيراً إلى أن الدراسات الأكاديمية لأثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أكدت أن فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% إلى 10% سيكون لها تأثير هامشي فقط على التضخم.